Ryanair skærer massivt i Danmark

Luftfartsanalytikere har spået, at billige flyselskaber som Ryanair vil komme ud af krisen som vindere, men foreløbig er det svært at se de store lyspunkter.

Torsdag meddelte Ryanair i en pressemeddelelse, at det reducerer sine flyvninger for vinteren til 40 procent af sidste års kapacitet. Tidligere forventede man ellers at kunne bevare en kapacitet på 60 procent.

Det går ud over danske lufthavne, hvor kun 17 ruter får lov at fortsætte.

Det skriver Check-in.

Pause fra Aalborg Lufthavn

For en måned siden var der ellers udsigt til 26 ruter fra danske lufthavne til vinter.

Nedjusteringen betyder blandt andet, at Aalborg Lufthavn mister sin eneste Ryanair-rute.

I Københavns Lufthavn flyver Ryanair til 11 ruter henover vinteren. Fokus vil være på destinationer til Storbritannien, Spanien og Italien, skriver Check-in.

Billund Lufthavn bliver skåret til fem ruter og må vinke farvel til Gdansk og Vilnius, der ellers blev præsenteret som nye vinterruter for få måneder siden.

Aarhus Lufthavn er nu nede på en enkelt Ryanair-rute.

