Ryanair svines til: Nu afslører de tallene

1,2 mio. ton CO 2 på en måned. Eller omtrent det samme som hele millionbyen New York udleder på en uge.

Det er ifølge Financial Times, hvad flyselskabet Ryanair noterede i sit CO 2 -regnskab for maj måned. Selskabet har som det første i Europa valgt at offentliggøre tallene i en pressemeddelelse.

Ifølge mediet skal offentliggørelsen ses i lyset af det stigende pres på flyindustrien, der er en af de helt store syndere, når det kommer til forurening.

17,5 mio. kilometer

Ryanair lover, at tallene fra maj ikke kommer til at stå alene, men at man vil blive ved med at offentliggøre de månedlige regnskaber, så forbrugerne kan holde øje med, om selskabet formår at sænke sit CO 2 -aftryk.

- Ryanair opfordrer alle andre flyselskaber i EU til at gøre det samme, skriver selskabet i pressemeddelelsen.

I maj måned fløj Ryanair 17,5 mio. kilometer med 14,1 mio. passagerer. Målt per passager udledte flyselskabet 66 gram CO 2 per kilometer, og det er - ifølge Ryanair selv - et af de laveste tal blandt de europæiske flyselskaber.

Ifølge Ryanair er det kun muligt at ramme de 66 gram, fordi flyene er forholdsvis nye og i gennemsnit er 96 procent fyldt op på hver flyvning.

Grønnere fly på vej

I pressemeddelelsen fremgår det også, at flyselskabet de seneste 10 år har skåret sit CO 2 -aftryk ned fra 82 til 66 gram per passager per kilometer.

Det ændrer dog ikke på, at Ryanairs totale udledning er steget i samme periode, fordi selskabet er vokset. Det fremgår ifølge Financial Times af tal fra EU.

Ryanair har et mål om at nå ned på 60 gram CO 2 per passager per kilometer inden 2030. For at nå dertil har man øremærket 20 mia. dollar (svarende til 132,5 mia. kroner) til indkøb af 210 nye Boeing 737 fly.

Ifølge Ryanair bruger de 16 procent mindre brændstof.

