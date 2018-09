Ryanair trækker i land efter massiv kritik: Disse rejsende skal ikke betale for håndbagage

To millioner specifikke rejsende slipper for at betale det omdiskuterede nye håndbagage-gebyr hos lavprisflyselskabet Ryanair

Det vakte stor opsigt, da Ryanair i slutningen af august meddelte, at de fra den 1. november sløjfede muligheden for at tage ét stykke håndbagage på op til 10 kilo gratis med om bord på flyet.

Derudover har det irske lavprisflyselskab også stået på mål for yderligere kritik, da de efterfølgende bekræftede, at det nye tiltag også ville gøre sig gældende for de rejsende, der har købt deres flybilletter, inden Ryanair offentliggjorde ændringen, hvilket drejer sig om omkring to millioner personer.

Og kritikken har åbenbart virket, for nu har Ryanair trukket de indskærpede håndbagage-regler i land - til dels i hvert fald.

Nu har flyselskabet nemlig skiftet mening og besluttet, at de rejsende, der har købt deres flybilletter inden den 31. august, og som har afrejse efter den 1. november, gratis kan tage en taske på under 10 kilo med på flyet.

Det skriver The Sun.

De omtalte passagerer fik ellers muligheden for at aflyse deres billet og få fuld refusion eller at opgradere billetten til prioriteret påstigning eller betale for kufferten.

- Alle passagerer, der har bestilt deres rejse inden den 31. august eller på dagen, vil ikke skulle betale et ekstra gebyr, da de i dag har modtaget et gavekort på et stk. gratis håndbagage på op til 10 kilo, siger Ryanairs marketingchef, Kenny Jacobs, til det britiske medie.

Omkring 50.000 passagerer, som allerede havde booket en billet, opgraderede deres billetter til prioriteret påstigning for at få deres små kufferter med. De får nu refunderet otte pund.

Se også: Efter omstridte bagageregler: Ryanair har sneget priserne op

Ekstra håndbagage giver forsinkelser

Ryanair har tidligere forklaret, at ændringen i reglerne om medbragte tasker på flyet skyldes et forsøg på at undgå forsinkelser forårsaget af passagerer, der medbringer for meget håndbagage.

Ifølge lavprisflyselskabet sker det ofte, at flyet bliver forsinket i knap en halv time, fordi passagerer har for meget håndbagage med.

Med de nye regler vil det stadig være muligt at medbringe en ’lille, personlig taske’, som kan placeres under sædet foran, men hvis man ønsker at medbringe en kuffert i mellemstørrelse på op til ti kilo, vil det altså fremover koste penge.

Prisen lyder på mellem 6-10 euro, hvilket svarer til omtrent 45-75 danske kroner.

Se også: Ryanair dropper gratis håndbagage