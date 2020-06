Ryanair tyvstarter

Egentlig skulle Ryanair først have sat sine fly på vingerne fra danske lufthavne onsdag 1. juli.

Så længe kunne lavprisselskabet dog tilsyneladende ikke vente, og allerede søndag lettede de første blå og hvidmalede fly fra København.

Det skriver branchemediet Check-in.dk.

Ifølge mediet faldt den tidlige opstart sammen med genåbningen af de spanske grænser, og det var da også netop solkysten ved Malaga, som et af søndagens to flyafgange gik til. Den anden tur gik angiveligt til lufthavnen London-Stansted i Storbritannien.

Selv om der stadig er over en uge til 1. juli, har flyselskabet ikke i sinde at nøjes med de to afgange. Mandag vil man flyve jyske rejsende til Malaga fra Billund, mens man tirsdag vil lette fra København med kurs mod Dublin.

Se også: Trods anbefaling: Flyselskab satser stort på rejser til Tyrkiet

Tyvstarten ændrer dog ikke på, at der fra 1. juli vil komme markant flere Ryanair-fly i luften over Danmark. Check-in.dk skriver, at danskerne i den nye måned vil kunne flyve til yderligere 23 destinationer med selskabet.

Dermed følger det i hælene på flere af de andre store flyselskaber i Danmark. Hos SAS forventer man eksempelvis at åbne 35 ruter fra Danmark i juli, mens Norwegian ifølge Finans vil åbne 18 ruter fra København.

Begge konkurrenter har også Malaga på listen over destinationer. Det er dog langt fra nogen billig fornøjelse at komme sydpå i øjeblikket. Mandag koster en flybillet fra København til den spanske havneby cirka 2700 kroner, skriver Check-in.dk.

Danskernes rejselyst til Europa eksploderer