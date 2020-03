Ryanair vil ikke tvinge folk til at flyve med Boeing 737 MAX

Direktøren for Ryanair går nu ud og siger, at flyselskabet vil give fuld refundering til passagerer, som ikke vil flyve med Boings MAX 737.

Groundingen af Boeing 737 MAX flyene har varet siden marts sidste år, da to fly styrtede ned i henholdsvis Indonesien og Etiopien, og alle 346 passagerer ombord omkom.

Det var en fejl i et kontrolsystem (MCAS), der ledte til de to fatale styrt. Siden har verdens luftfartsmyndigheder ikke sikkerhedsgodkendt flyene.

Boing forventer dog, at flyene vil blive sikkerhedsgodkendt i sommeren 2020. Når det sker, står flere store flyselskaber i kø for at få dem leveret. Her i blandt Ryanair.

Men allerede nu går Michael O’Leary ud og udtrykker forståelse for, hvis nogen passagerer ikke vil flyve med flytypen.

Se også: Uheldig turist: Tømmermænd forvekslet med coronavirus

Ingen tvang

Michael O’Leary fortæller til mediet Simple Flying, at det første år, hvor Ryanair har flyene i drift, vil flyselskabet ikke være i stand til at fortælle folk, om de kommer til at flyve med en MAX 737.

Flyselskabet fordeler nemlig først flyene ud på ruterne aftenen før, så passagererne vil først kunne vide om det er en MAX 737, når de står i lufthavnen.

- Vi vil ikke have, at folk føler sig fanget på en MAX, siger Michael O’Leary til Simple Flying.

Som et resultat af dette, vil flyselskabet refundere billetten, hvis passageren ikke vil med flyet, fordi det er en MAX 737.

- Vi bliver nødt til at opbygge en kundetillid i de første seks måneder, siger O’Leary.

Se også: Flyselskab vil tilbyde køjesenge på økonomiklassen

Skal møde op i lufthavnen

- Hvis det kommer i drift i juli/august i Nordamerika, vil Boing skulle levere et efterslæb på 450 fly. Vi skal have 20 af de fly. De vil være vores første 20 MAX's. Boing har sagt, at de prioriterer at levere til deres største kunder - Soutwest, American, Ryanair og hvem ellers det må være. Så jeg tror, at vi får de første fly i september/oktober med rimelig sikkerhed, siger Michael O'Leary, direktør i Ryanair.

Disse forudsigelser er baseret på Boings nuværende vejledning. Det er muligt, at flyenes tilbagekomst vil blive yderligere forsinket.

Michael O'Leary tilføjer også, at tilbuddet om refundering kun vil gælde folk, der faktisk er mødt op i lufthavnen. For da Ryanair ikke kan give besked på forhånd om, hvilket fly der opererer på ruten, bliver passageren selv nødt til at møde op og se.

Ud af Ryanairs flåde på 500 fly, vil 20 af dem være Boeing 737 MAX's.