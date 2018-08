Rystet turist flået af café ved højlys dag: - Det er tyveri!

En 62-årig turist i Italien er forarget over den regning, han modtog for to kopper kaffe og to flasker vand på en café på Markuspladsen i Venedig

Man skulle umiddelbart tro, at man kunne få mange kopper kaffe indenbords for omkring 320 kroner, men hvis man bevæger sig hen omkring Markuspladsen i Venedig, må man altså nøjes med blot to kopper.

Det fortæller en forarget turist ved navn Juan Carlos Bustamente ifølge The Telegraph.

Ifølge det britiske medie kunne den 62-årige kampagnemedarbejder fra Chile ikke tro sine egne øjne, da han i sidste uge modtog regningen for to kopper kaffe og to flasker vand efter et besøg på en café på den berømte plads i Italien.

Det viste sig nemlig, at de to koffeinrige drikke og de to vandflasker kostede hele 43 euro, hvilket altså svarer til omtrent 320 danske kroner.

Og det er bestemt ikke kun Juan Carlos Bustamente, der er rystet over den dyre regning. Efterfølgende delte han nemlig et billede af regningen på Facebook, som siden hen er blevet delt knap 10.000 gange samt fået næsten 2000 kommentarer.

- Hvorfor anholder politiet dem ikke, skriver en bruger ved navn Alfieri Frencasco og hentyder til, at caféen røver folk ved højlys dag.

- Det er tyveri, skriver en anden bruger ved navn Vincenzo Cuius Iuculano.

Du kan se opslaget herunder (artiklen fortsætter under billedet):

Ekstra gebyr for udsigten

Den omtalte café ved navn Lavena har dog ikke umiddelbart dårlig samvittighed over de forbavsende høje priser for drikkevarerne.

En talsmand for caféen påpeger nemlig, at det ikke er drikkevarerne, som er dyre, men derimod den gode udsigt til Markuspladsen, der koster et ekstra gebyr, hvis gæster vælger at sætte sig udenfor.

Han fortæller, at caféens udeområde bliver betragtet som en af de mest solrige på pladsen og desuden ligger lige over for den berømte Markuskirke, og at kaffen i sig selv kun koster 1,25 euro (9 kroner).

Han påpeger desuden, at caféen tydeligt har skrevet på menukortet, at kunder bliver pålagt et ekstra gebyr, hvis de sætter sig udenfor.

Se også: Turister i chok over KÆMPE hospitalsregning: 'De gjorde jo ingenting'

Ikke første gang

Det er dog ikke første gang, at caféen bliver kritiseret. Tilbage i 2013 var caféen nemlig også i vælten, da nogle turister brokkede sig over at skulle betale 95 euro (700 kroner) for fire kopper kaffe.

Dengang forklarede den daværende chef for caféen, Massimo Milanese, at det er kundernes eget ansvar at holde øje med priserne samt de ekstra gebyrer:

- Priserne er synlige for alle. Det er der ingen tvivl om. Og kunderne kan selv bestemme, om de vil have kaffen stående i baren, eller om de vil sidde uden for på pladsen. Caféen blev etableret i 1750, så vi er en af de mest historiske caféer i Venedig, sagde den tidligere chef.

På trods af de fleste Facebook-brugere støtter op om Juan Carlos Bustamentes forargelse, så er der også en del, der påpeger, at den 62-årige turist burde have kigget på priserne først.

Hvad mener du? Var det turistens eget ansvar, eller er caféen galt på den? Deltag i afstemningen herunder:

Hvad synes du? — Turisten skal da selv holde øje med priserne! — Caféen bør i højere grad sikre sig, at deres kunder er opmærksomme på det ekstra gebyr — Det er et alt for højt gebyr for en god udsigt — Ved ikke Hvad synes du? 37,17 % Turisten skal da selv holde øje med priserne! 28,46 % Caféen bør i højere grad sikre sig, at deres kunder er opmærksomme på det ekstra gebyr 33,5 % Det er et alt for højt gebyr for en god udsigt 0,87 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Dét var en dyr kebab