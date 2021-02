Så er det afgjort: Her er verdens bedste rutsjebane

Hvis Dæmonen i Tivoli giver dig brækfornemmelser, og du bliver svimmel ved bare at kigge på Det Gyldne Tårn, så hold dig langt væk fra Steel Vengeance.

Det er nemlig verdens bedste rutsjebane, hvis man spørger folk, der går op i den slags.

Hjemmesiden Coaster Bot har offentliggjort resultatet af en international afstemning, som har til formål at rangere top 1211 rutsjebaner i verden.

I alt deltog 2700 rutsjebaneentusiaster fordelt på mere end 40 lande.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Steel Vengeance i forlystelsesparken Cedar Point i Ohio, USA, er kåret til verdens bedste. Foto: Skyler Gerald/Unsplash

Især de amerikanske forlystelser dominerer top 10, hvor du dog kun behøver at rejse til forlystelsesparken Energylandia i Polen eller Kolmarden i Sverige for at prøve henholdsvis nummer to og ni på listen.

Førstepladsen Steel Vengeance ligger i forlystelsesparken Cedar Point i Ohio, USA, og har en tophastighed på 119 kilometer i timen. Dens mest potente force er en stort set lodret bakke og i alt 27,2 sekunders frit fald.

Dansk rutsjebane kåret til den bedste i Europa

Stolte danskere

Flere danske rutsjebaner var med i afstemningen, men kun en enkelt fik stemmer nok til at komme med på listen:

Piraten i Djurs Sommerland, der suser ind som verdens 48. bedste rutsjebane.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Piraten i Djurs Sommerland kan nu kalde sig verdens 48. bedste rutsjebane. Foto: PR

- Vi er stolte over, at vi, her i Djurs Sommerland, har en rutsjebane, som klarer sig så godt i en international afstemning blandt så mange kendte og velrenommerede rutsjebaner, siger adm. direktør Henrik B. Nielsen i en pressemeddelelse.

- Når vi kigger på, hvilke rutsjebaner, der er stemt til tops, er det tydeligt, at stemmerne er afgivet af rutsjebaneentusiaster, som har rejst verden rundt og prøvet mange forskellige rutsjebaner.

Piraten er Danmarks største og hurtigste rutsjebane med en topfart på 90 kilometer i timen.

Top 10 1. 'Steel Vengeance' i Cedar Point, USA 2. 'Zadra' i Energylandia, Polen 3. 'Lightning Rod' i Dollywood, USA 4. 'El Toro' i Six Flags Great Adventure, USA 5. 'Fury 325' i Carowinds, USA 6. 'The Voyage' i Holiday World, USA 7. 'Untamed' i Walibi Holland, Holland 8. 'Maverick' i Cedar Point, USA 9. 'Wildfire' i Kolmarden, Sverige 10. 'Taron' i Phantasialand, Tyskland

Sendt til tælling: Danske forlystelsesparker i rædselsår