Så farlige er hestehuller

Livreddere bruger blodets farve til at vise, hvor kraftig strøm et hestehul er i stand til at skabe

Det er ikke kun på den jyske vestkyst, at hestehuller skaber problemer for badegæster.

Tre brødre på 6, 8 og 11 år blev i sidste uge fanget af strømmen, da de var ude at bade i vandet ved Hornbæk Havn i Nordsjælland.

Tre børn i badeulykke: - Kunne regne ud det var slemt

Efterfølgende har Nordkystens Livreddere modtaget flere henvendelser fra badegæster, der mener at have spottet hestehuller langs kysten, skriver TV 2 Lorry.

Så nu skal der gøres noget. Derfor forsøger livredderne sig med et nyt tiltag, som de håber vil føre til øget viden om de farlige hestehuller, der hvert år er skyld i drukneulykker.

Livredderne hælder et rødt farvestof i vandet. På den måde kan man tydeligt se, hvor kraftig strøm et hestehul er i stand til at skabe, og hvor let man kan blive trukket ud på det åbne hav.

Mere end 200 mennesker dukkede op, da Nordkystens Livreddere i sidste uge hældte en spand med rødt farvestof i vandet. Tidligere har livredderne også haft droner i luften til at filme forsøget, hvilket er blevet til en video på Facebook.

TV 2 Lorry har interviewet John Mogensen, der er chef for Nordkystens Livredningstjeneste. Han beskriver hestehuller som ’at træde ud i en flod, du ikke kan se’.

- Der er kun én ting at huske på: Hvis der er en stor bunke sten, så bad langt væk fra dem, siger John Mogensen til TV 2 Lorry.

Hestehuller opstår for det meste ud for moler eller bølgebrydere. De er svære at få øje på og kan ikke nødvendigvis ses fra land. Fænomenet er også kendt som revlehul og er især udbredt ud for Nordsjællands kyst og langs den jyske vestkyst.