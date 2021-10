Så galt kan det gå: Undgå skader på dit sommerhus

En ny opgørelse viser, at hver fjerde sommerhusejer har fået skadet sin fritidsbolig inden for det seneste år. Her får du gode råd til, hvordan du undgår skader

Frisk luft, grøn natur og lyden af skvulpende havbølger.

Drømmen om en fritidsbolig har for alvor taget danskerne med storm.

Særligt inden for de seneste to år har der været rekordmange sommerhussalg herhjemme i kølvandet på coronapandemien, hvor landegrænser har været lukket, og mange af os har haft brug for luftforandring fra hjemmekontoret.

Men at kunne kombinere fritid med frihed i en bolig placeret i naturskønne omgivelser byder ikke kun på afslapning.

For med i pakken kommer også vedligeholdelse og bekymringer for eventuelle skader i sommerhuset. Bekymringer, der meget vel kan udvikle sig til realiteter.

En ny opgørelse, som er foretaget af Codan Forsikring, viser, at 25 procent af de danske sommerhusejere har oplevet af få en skade på sommerhuset inden for de seneste 12 måneder.

Ifølge skadesdirektør i Codan Forsikring, Henrik Bundgaard, er det 'uhyre vigtigt', at man får forberedt sit sommerhus ordentligt til efterår og vinter.

- Ellers kan det gå grueligt galt, siger Henrik Bundgaard i en meddelelse.

Ødelagte gulve og skimmelsvamp

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Codan, at en af deres nordjyske kunder fik sig ‘et chok’, da han genbesøgte sit sommerhus, efter ikke at have været der en hel vinter.

Her havde frosten beskadiget et vandrør, og derfor havde vandet stået og løbet igennem længere tid.

- Det så forfærdeligt ud. Gulvene var svulmet op, og der var skimmelsvamp op og ned ad alle vægge. Oveni var der lugten, som vi ikke er sikre på, at vi nogensinde slipper af med igen. Det var helt uoverskueligt, fortæller nordjyden, som ønsker at være anonym.

Den nordjyske forsikringskunde var ellers overbevist om, at han og hans hustru havde husket at slukke for vandet og tømme rørene - nøjagtig som de har gjort hver vintersæson i de 13 år, de har ejet sommerhuset.

Der skulle blandt andet nye gulve til for at rette op på den skade, der havde ramt den nordjyske kundes sommerhus. Foto: Privat

Dyrt og selvforskyldt

Typisk er den tid, man er væk fra sommerhuset, en afgørende faktor for, hvor omfattende skaden bliver, lyder det fra Henrik Bundgaard.

- Det er klart, at når du er i dit eget hjem, og der kommer en oversvømmelse, så kan du handle ret hurtigt og begrænse skaden. Men i tilfældet med sommerhuse, så siger folk jo typisk farvel i efterårsferien og venter retur engang i foråret.

- Mange ting kan derfor nå at blive ødelagt - og blive langt værre end den oprindelige skade. Og det har selvfølgelig også betydning for din dækning, om du har forberedt dit hus på en vinter, der både kan byde på frost, skybrud og storm, siger han.

Også loft og vægge var svært medtaget af vandskaden, som blandt andet forårsagede skimmelsvamp i sommerhuset. Foto: Privat

Det havde blandt andet betydning for ovenstående eksempel, idet forsikringen ikke dækkede. Det skyldtes, at skaden blev vurderet til at være selvforskyldt.

Derfor var det uheldige nordjyske ægtepar nødt til selv at betale for at udbedre skaden.

Det betød nye gulve, nyt køkken, nye møbler og istandsættelse af vægge for egen regning.

- Det er både dyrt og tager utrolig lang tid at få huset klar igen. Vi er slet ikke i mål endnu. Så jeg vil virkelig opfordre alle sommerhusejere til at tjekke deres huse grundigt, inden man forlader det i en lang periode, slutter den nordjyske sommerhusejer.

