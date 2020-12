Så galt kan det gå: Verdens største isbjerg har kurs mod britisk ø

Et isbjerg halvanden gang større end Fyn er på hastig kollisionskurs mod ø ud for den argentinske østkyst. Det kan få fatale konsekvenser for dyrelivet

A-68A, der betegnes som verdens største isbjerg, brød i 2017 løs ved Antarktis og driver nu af sted i det sydlige Atlanterhav. Med hastige skridt nærmer den enorme iskolos sig den britiske ø Syd Georgien, der befinder sig omkring 1400 kilometer fra Argentinas østkyst. Det skriver TV2.

Øen har ingen permanente beboere, men rummer til gengæld et rigt dyreliv med blandt andet store kolonier af sæler og pingviner.

Med sin imponerende størrelse på 4200 kvadratkilometer, svarende til halvanden gange Fyn, er isbjerget på cirka samme størrelse som Syd Georgien. Støder isbjerget på grund i det lave vand rundt om øen, udgør det derfor en alvorlig trussel mod et enormt yngleområde, da dyrenes normale foderruter kan blive blokeret. Dette vil påvirke øens skrøbelige økosystem, hvilket kan få fatale konsekvenser, oplyser TV2.

- Pingviner og sæler har brug for adgang til havet for at finde føde. Så isbjerget kan let blokere for deres adgang til mad. Og livet på havbunden kan også blive ødelagt, hvis isbjerget går på grund, skriver ESA, det europæiske rumagentur, ifølge Jyllands-Posten. Isbjerge i den størrelse er af sikkerhedsmæssige årsager under konstant overvågning.

Accelererende kollisionskurs

Den første tid efter iskolossen rev sig løs for tre år siden, lå den nærmest ubevægelig. Siden bevægede den sig langsomt, men fra februar 2020 tog det fart, hvor kraftige strømme og vinde har ledt isbjerget nordpå, skriver TV2.

Ifølge Jyllands-Posten befandt A-68A sig på dette tidspunkt i november omkring 350 kilometer fra Syd Georgien. Nu er det snarere 150 ifølge BBC. Det skaber bekymring. Ifølge Jyllands-Posten frygter man ved en kollision, at isbjerget kan blive liggende i omegnen af ti år.

Syd Georgien har befundet sig i en lignende situation før. Et isbjerg kaldet A38 stødte i 2004 på grund ved øen, hvilket førte til fund af massevis af døde pingviner og sæler, oplyser mediet.

