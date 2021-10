Så magtfuldt er det danske pas

Det kan åbne mange døre, hvis man har det rette pas i hånden.

Blandt andet fordi ens pas kan være nøglen til at få tildelt et visum til ens rejsedestination.

Faktisk kan det gøre, at et ellers påkrævet visum for andre er underordnet for dem, der er i besiddelse af det rette pas.

Og det er bestemt ikke alle nationaliteter, der ynder at have samme privilegier, som eksempelvis os danskere, der med det rødbedefarvede pas står i en ganske gunstig situation, når vi rejser udenlands.

Ifølge en ny opgørelse, som er udarbejdet af det britiske rådgivningsfirma for statsborgerskab og opholdstilladelser Henley & Partner, er det danske pas blandt de mest magtfulde i verden.

Her fremgår det, at danskernes pas er rangeret til at være det fjerde mest magtfulde pas på verdensplan.

Asiatiske på førstepladsen

Siden 2006 har Henley & Partner løbende opgjort, hvilke af verdens pas der har flest goder, hvilket rådgivningsfirmaet har gjort i samarbejde med International Air Transport Association (IATA).

Denne gang har opgørelsen ikke taget højde for diverse coronarestriktioner, og der kan derfor være visse forbehold forbundet med rangeringen på listen.

På førstepladsen finder man Japan og Singapore, hvor man med disse pas kan tilgå 192 lande uden at skulle bekymre sig om et visum.

Det står i stor kontrast til et land som Afghanistan, hvor afghanske borgere kun kan rejse til 26 lande uden et visum i hånden.

Danmark deler fjerdepladsen med Østrig, og vi kan ifølge listen rejse til 188 lande uden et visum.