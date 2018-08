Så mange danskere bliver ramt af ferie-blues

Det er for mange danskere svært at komme tilbage til arbejdspladsen efter en lang og dejlig ferie

Sommerferien er for mange danskere et tiltrængt afbræk i et travlt og hektisk liv, men for de fleste synger ferien desværre på sidste vers i øjeblikket, og det betyder, at mange så småt er begyndt at gøre sig klar til at vende tilbage til hverdagen.

Det er dog bestemt ikke alle danskere, der er jublende lykkelige ved udsigten om at skulle tilbage til sine kollegaer på arbejdspladsen.

Det viser en ny undersøgelse fra hotel- og rejsesøgemaskinen momondo.dk.

Ifølge undersøgelsen føler hele hver tredje dansker sig nemlig trist eller nedtrykt, når ferien er overstået, og hvis man tager et kig på befolkningen i aldersgruppen mellem 18-35, så er det faktisk knap hver anden (45 procent), der har svært ved at skifte liggestolen ved poolen ud med kontorstolen på arbejdet.

- Det er 4. år i træk, at vi undersøger, hvordan danskerne håndterer skiftet mellem ferie og hverdag, og dette års tal bekræfter kun, at ferie-blues er en tilbagevendende tilstand for mange danskere, fortæller Lasse Skole Hansen, som er momondos danske presseansvarlige.

- Ferien markerer jo noget særligt for os, og ofte bruger vi lang tid på at se frem til dette højdepunkt. Når ferien så er ved at rinde ud, og udsigten til eksempelvis arbejde, madpakker og hentedage melder sig i horisonten, så er det forståeligt, at man kan blive lidt trist. Men omvendt så er det også et tegn på, at man har haft en dejlig ferie, uddyber han.

Søger glæden aktivt

Selvom den yngre del af befolkningen er dem, der har sværest ved at håndtere overgangen til hverdagslivet efter flere ugers sol og afslapning, så viser momondos undersøgelse også, at denne gruppe i størst grad aktivt arbejder på at få humøret tilbage i hverdagen.

Hvis man kigger på de adspurgte danskere i alderen fra 23-35 år, så forsøger hele 23 procent at blve gladere ved at sove længere end normalt, 18 procent dyrker mere motion og 18 procent spiser sundere.

Det samme gør sig gældende hos blot 15, 14 og 10 procent af danskerne i alderen fra 36-55.

-Ferie-blues er heldigvis en forbipasserende tilstand, og mange danskere gør faktisk noget for at gøre det lettere at vende tilbage til hverdagen. Udover selvforkælelse og prioritering af en sundere livsstil, så begynder næsten hver femte dansker at gå i gang med planlægningen af den næste ferie, så de på den måde har noget at se frem til, afslutter Lasse Skole Hansen.

