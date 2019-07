Så mange danskere har ikke råd til at komme på ferie

Især enlige forsørgere har svært ved at finde penge i budgettet til at holde ferie væk fra hjemmet

Sommerferieperioden er for alvor over os, men det er ikke alle danskere, som har råd til at pakke kufferten og drage på ferie væk fra hjemmet.

Det viser den fælles, europæiske levevilkårsundersøgelse, SILC, som Danmarks Statistik gennemfører for Eurostat. Her svarer 12 procent af danskerne, at de lever i husstande, som ikke har haft råd til at tage hele husstanden på ferie væk fra hjemmet i mindst en uge det foregående år.

Det oplyser Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Sværest for enlige

Allersværest ved at få pengene til at række til en uges ferie væk fra hjemmet har de enlige forsørgere, hvor omtrent hver tredje, 30 procent, enlige forsøger svarer, at de ikke har haft råd til at holde en uges ferie i ind-eller udland.

Næst sværest ved at få budgettet til at række til en ferie har voksne kvinder og mænd under 65 år, som bor alene. Her svarer omtrent 23 procent, at de ikke kunne finde råd til ferie det foregående år.

- At de enlige har færre penge at rejse for hænger blandt andet sammen med, at de typisk er yngre, og at mange endnu ikke er etablerede på arbejdsmarkedet, siger Jarl Quitzau, chefkonsulent ved Danmarks Statistik, i pressemeddelelsen.

- Herudover har enlige med eller uden børn i modsætning til mange par kun én indkomst til at dække de faste udgifter til f.eks. husleje og opvarmning af bolig, siger han.

Bedst ser det ud for gruppen med to voksne og to børn. Her er det seks procent, som ikke har råd.

Faldende antal

Kigger vi mod andre europæiske lande, er det til sammenligning relativt få danskere, som ikke har råd til at holde ferie. Gennemsnitligt havde 28 procent af europæerne ikke råd til en uges ferie sidste år. Dog har flere personer i Norge, Sverige og Luxemburg råd til at holde ferie end i Danmark.

Mere positivt er det, at andelen af danskere, som lever i husstande, der ikke har råd til at tage på ferie væk fra hjemmet, har været faldende siden 2014. Her toppede andelen med 17 procent. Fra 2014 er andelen, der ikke har råd til ferie, faldet år efter år, og landede i 2018 på 12 procent.

