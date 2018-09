Så mange har fundet sæd og afføring i hotelsengen

Det er åbenbart ikke unormalt at finde sæd, insekter, afføring eller andre uønskede overraskelser i hotelsengen på ferien, viser ny undersøgelse

I de fleste tilfælde er det umiddelbart en dejlig og indbydende seng, man ser, når man træder ind på hotelværelset på ferien, men tingene er ikke altid, som de ser ud ved første øjekast.

Og man må i den grad sige, at det bliver bekræftet af en ny undersøgelse foretaget af 'The Sleep Judge'. I hvert fald viser undersøgelsen en bekymrende tendens omkring efterladenskaber i hotelsenge, som de fleste af os nok gerne ville være foruden.

Blandt andet viser undersøgelsen, at hele 12 procent - altså mere end hver 10. rejsende - har oplevet at finde sædrester i hotelsengen på ferien.

Lidt bedre står det til for dem, der benytter sig af udlejningstjenesten Airbnb, hvor 'kun' seks procent har oplevet at støde på de indtørrede kropsvæsker på sengetøjet eller lagnerne.

Insekter, bræk og afføring

1000 hotel- og Airbnbgæster er i forbindelse med undersøgelsen blevet spurgt til deres erfaringer og oplevelser med senge på rejser, og det er bestemt ikke 'kun' sædrester, man kan støde på.

Hele 36 procent af de adspurgte har nemlig oplevet at finde kryb og insekter i hotelsengen, mens 24 procent er stødt på den slags ubudne gæster i Airbnb-sengen.

Derudover viser undersøgelsen, at henholdsvis 87 og 88 procent har oplevet at finde hår i deres Airbnb-seng og hotelseng.

Mere bekymrende er det måske, at hele otte procent af de adspurgte Airbnb-gæster har oplevet at finde afføring i sengen, mens det samme gør sig gældende for syv procent af hotelgæsterne.

Seks procent er desuden stødt på opkast i hotelsengen, hvilket 'blot' fire procent af Airbnb-gæsterne har.

Fandt levende mus i sengen

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om en amerikansk mand ved navn Russel Fletcher, som havde en pudsig oplevelse, da han i januar måned overnattede i et hotelværelse på hotel 'Syracuse Inn & Suites' i den amerikanske stat Nebraska.

Han fandt hverken sæd, afføring eller opkast i sengen, men til gengæld vågnede han midt om natten ved, at der i hotelsengen i kravlede en lille mus rundt under hans dyne.

- Jeg følte, at der kravlede noget rundt på min ryg, som irriterede mig, så på et tidspunkt rakte jeg ud efter det og tog fat i det, fortalte Russel Fletcher dengang til det amerikanske medie 10/11 Now.

Da han fandt ud af, at det var en mus, han havde fået fat i, sprang han angiveligt op og rev sengetøjet og madrassen ned, hvilket blot gjorde situationen endnu mere ubehagelig.

- Der var en hel rotterede under madrassen. Der var urin, rotte-lort, insekter og alt mulig klamt derinde, lød det fra Russel Fletcher, der efterfølgende hev fat i hotellets personale, som dog - ifølge Russel selv - ikke tog ham seriøst.

