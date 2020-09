Så mega var Megalodon: Rygfinne som et voksent menneske

Lad det være sagt med det samme: Er du en af dem, der hører de dystre suspense-toner fra filmen 'Jaws' ('Dødens Gab på dansk, red.) musikalske tema i dit indre, hver gang du plasker rundt og forsøger at beherske et panikanfald, så stop læsningen her. Denne artikel omhandler nemlig en haj, der reducerer 'den store hvide' til et badedyr.

- Hajer har alt, hvad en videnskabsmand drømmer om. De er smukke! De er som ubegribeligt perfekte maskiner. De er lige så yndefulde som enhver fugl. De er lige så mystiske som ethvert dyr på jorden.

Sådan siger Matt Hooper, marinebiologen i Peter Benchleys roman 'Jaws' fra 1974, der fortæller historien om en enorm hvidhaj, der hærger et lille feriested og tre mænds rejse for at finde og forsøge at dræbe den.

Jack Cooper, kandidat i paleobiologi fra University of Bristol's School of Earth Sciences, har det på samme måde. Som en del af et team fra University of Bristol og Swansea University har han forsket i den nøjagtige størrelse på den forhistoriske megahaj, hvidhajens forfader, megalodon. Det skriver The Guardian.

Se også: Kvinde fanger monsterlaks med de bare hænder

Hoved på størrelse med en hvidhaj

Tidligere er kun længden på megalodon blevet estimeret, men nu har holdet bestemt størrelsen på resten af den enorme dræber, der viser sig at have finner så store som et voksent menneske.

Forskerne har benyttet matematiske metoder og sammenligninger med levende slægtninge for at finde den samlede størrelse på megalodon, som levede fra omkring 23-3 millioner år siden, men har tiltrukket berømmelse for nylig i Hollywood-filmen 'The Meg', der trods en betragteligt større haj næppe bliver så ikonisk som Spielbergs mesterværk.

- Jeg har altid været tosset med hajer. Som studerende har jeg arbejdet og dykket med store hvide i Sydafrika - selvfølgelig beskyttet af et stålbur, siger Jack Cooper, der kalder undersøgelsen for sit drømmeprojekt, til The Guardian.

Resultaterne antyder, at en megalodon på 16 meter sandsynligvis har haft et cirka 4,65 meter langt hoved, en 1,62 meter høj rygfinne og en hale på 3,85 meter. Det vil sige, at megalodons hoved er længere end en gennemsnitlig hvidhaj, og rygfinnen på størrelse med et menneske.

- Det er den følelse af fare, men også at hajer er så smukke og godt tilpassede dyr, der gør dem så attraktive at studere. Megalodon var faktisk det dyr, der inspirerede mig til at forfølge palæontologi i første omgang, bare seks år gammel, så jeg var helt oppe at køre over at få chancen for at studere den.

Og man forstår fascinationen. Alligevel priser de fleste af os sig nok lykkelige for, at megalodon kun svømmer rundt i den fjerne fortid.

Se også: Kæmpekrokodille fanget ved populært turistmål