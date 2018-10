Så sker det! Endnu et flyselskab bandlyser håndbagage

Endnu et lavprisflyselskab følger i hælene på Ryanair og kræver ekstra betaling fra rejsende, der vil have en rullekuffert med som håndbagage

Det skabte vel noget nær ramaskrig, da det irske lavprisflyselskab Ryanair fra januar 2018 forbød rejsende at medbringe rullekufferter og rygsække som håndbagage, så man nu i stedet må nøjes med at tage, hvad der svarer til en computertaske eller en håndtaske med sig om bord på flyet.

På trods af den massive kritik valgte det ungarsk-polske lavprisflyselskab Wizz Air alligevel kort efter at offentliggøre, at de også havde planer om et lignende tiltag, og det tiltag træder altså nu i kraft allerede fra den 1. november.

Det skriver flyselskabet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at du fra på torsdag i næste uge skal tilkøbe prioriteret boarding, hvis du vil have en kuffert med som håndbagage på Wizz Air-fly.

Prisen for 'WIZZ Priority', som - udover muligheden for håndbagage på op til 55x40x23 cm - giver adgang til prioriteret check-in og boarding, ligger på mellem 5-12 euro (37-90 kroner), hvis man køber det online, mens det koster 25 euro (187 kroner), hvis man venter med at købe det til i lufthavnen.

Hvis man ikke ønsker at købe prioriteret boarding, har man muligheden for at checke sin håndbagage ind som bagage. Her lyder prisen fra syv euro, hvilket svarer til omkring en halvtredser.

Det er dog stadigvæk tilladt at medbringe mindre håndbagage i kabinen på Wizz Air-fly, så længe tasken overholder størrelseskravet på maksimalt 40x30x20.

For mange forsinkelser

Det famøse håndbagage-forbud skyldes, at Wizz Air på samme måde som Ryanair vil gøre boarding-processen hurtigere, da de påstår, at deres fly bliver forsinket, fordi for mange passagerer medbringer store tasker som håndbagage.

Wizz Air underbygger påstanden ved at henvise til statistik, der viser, at den gennemsnitlige længde af passagerers rejser har været faldende de seneste fem år, og at hver tredje passager bestiller rejser på tre dage eller mindre, hvilket har medført, at hovedparten af Wizz Airs passagerer udelukkende rejser med håndbagage.

Wizz Airs statistik viser desuden, at kun hver tredje passager checker bagage ind, og at kun hver syvende checker en såkaldt trolley, som er en mindre rullekuffert, ind.

- Vi er begejstrede for at introducere vores nye, gennemsigtige og fair-for-alle-bagagepolitik, som tilbyder det bredeste udvalg af bagagevalg til vores kunder, samtidig med at der tillades en gratis taske til hver passager, siger Johan Eidhagen, marketingchef i Wizz Air og fortsætter:

- Vi er overbeviste om, at vores alsidige udbud af mere end 50 bagage-kombinationer vil være tilstrækkeligt til at dække vores kunders behov, og at det fortsætter med at sikre, at vores kunder kun betaler for de ydelser, de har brug for.

