Så tæt på katastrofen: Airbus A320 nær kørt af startbanen

16. september sidste år. Lissabon Lufthavn. En Airbus A320-200 fra EasyJet med rutenummer U2-1820. Kurs mod Manchester.

Det begynder som en rutinemæssig afgang. De 167 passagerer befinder sig i lykkelig uvidenhed. Men i cockpittet opdager de to piloter snart, at noget ikke er, som det skal være. Da de inden for startbanens sidste 900 meter ser de røde og hvide tærskellys, der markerer banens begyndelse og ende, indser de, at der er sket en fejl. Og den kan blive fatal. Katastrofen lurer på passagerer og besætningsmedlemmer.

Piloterne har beregnet startpræstationen, altså faktorer som eksempelvis tryk, temperatur og vægt, der spiller ind på flyets start, fra bane 21. Men da de stævner ud, vælger de imidlertid at køre ind på startbanen via taxavej U5. Herefter accelererer den store maskine. Og som den stormer frem over banen for at lette, rykker bane-enden faretruende tæt på med hastige skridt.

Faktisk så tæt, at dækkene slipper startbanen kun 110 meter fra bane-enden og krydser banetærsklen i kun 10 meters højde.

173 mennesker var 1,3 sekunder fra at køre ud over asfalten ved baneenden med minimum 200 km/t, for piloterne havde valgt en forkert taxavej ind på startbanen.

Fejl begået før

Den britiske havarikommission, AAIB, har nu gennemgået hændelsen i en rapport, hvori det fremgår, at flere faktorer spillede ind på den uheldige episode.

Piloterne indtastede ved en fejl den forkerte længde på startbanen før afgang, hvilket i sidste ende førte til, at de brugte den forkerte taxavej ind på startbanen, der viste sig at være langt kortere end først antaget, skriver Check-in.

Rapporten beskriver endvidere, at adskillige afbrydelser, heriblandt en syg passager, ændring i brændstofbehovet og en sen ændring til fragttallene, kan have påvirket piloterne.

Ifølge rapporten forekom lignende fejl imidlertid to gange tidligere i 2019. Som konsekvens heraf er banemærkningen i Lissabon blevet ændret, så flyene ikke længere kan lette fra forskellige positioner langs startbanen, skriver Check-in.

Heldigvis gik det ikke galt. Passagerer og besætning ankom i Manchester som planlagt, og de to piloter kunne tørre sveden af panden.

