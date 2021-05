Så verdenskendt klippe kollapse

En båd fuld af turister fik lidt mere, end hvad de havde betalt for, da de i mandags havnede på forreste række til kollapset af det verdenskendte Darwin’s Arch på Galapagos-øerne.

Kollapset af monumentet efterlod to søjler stående tilbage i Stillehavet, som allerede har givet anledning til at omdøbe seværdigheden.

- Nogle i dykker- og rejsebranchen refererer allerede til de to søjler som 'evolutionens søjler', skriver arrangøren af bådturen, som var vidne til synet, Aggressor Adventure, på Facebook.

Det skriver The Guardian.

Tonstunge sten, der rammer havet, lyder måske ikke ligefrem behageligt, og det er da heller ikke helt ufarligt at være turist for tiden, da en glasbro i Kina i sidste uge revnede med en mandlig turist hængende midt på broen.

Til trods for den noget voldsomme hændelse understreger Ecuadors miljøstyrelse, at begivenheden er et resultat af en helt naturlig nedslidning af klippeoverfladen.

Naturen er skrøbelig

Dyrelivet på Galapagos-øerne har især nydt godt af fraværet af mennesker under corona, og det havområde, hvor klipperne er beliggende, er et af de bedste steder i verden at dykke og se hajer.

Derfor påpeger Jen Jones, direktør for organisationen Galapagos Conservation Trust, at kollisionen bør være en påmindelse om, hvor skrøbelig verden er.

- Det var virkelig et ikon for Galapagos-landskabet og en markør for en af de mest imponerende naturoplevelser på Jorden, da der under bølgerne kan findes en af de største samlinger af hajer i verden, siger hun til The Guardian.