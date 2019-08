Sådan bekæmper du havets dræber

Sandsynligheden for, at du bliver angrebet af en haj, er ikke stor. Men det gør alligevel ikke noget at forberede sig, hvis uheldet skulle være ude.

For selvom en hajs tænder er dødbringende, så kan et menneske faktisk godt tage kampen op imod dem.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Louisiana State University er hajangreb på mennesker steget de sidste 55 år. Det skriver CNN. Forskningen peger på, at det er overbefolkning, der er medvirkende til, at flere mennesker bliver angrebet af hajer.

Så inden du tager på sommerens overfyldte strande, får du her nogle gode råd til, hvordan du undgår at blive hajføde.

Pust dig op

De fleste gider ikke at slås med nogen, som er større end dem selv. Sådan har hajer det også. Derfor skal du puste dig op og gøre dig stor, hvis en haj kommer imod dig. Det fortæller haj-eksperten George Burgess, direktør for det internationale Hajangrebs Arkiv på Floridas Museum til CNN.

Hvis hajen kommer helt tæt på, så skal du give den en på næsen.

- Et slag på næsen er chokerende for en haj, siger George Burgees til CNN.

Spil ikke død

Hvis du finder dig selv i kæberne på en stor tigerhaj, må du ikke spille død. Hvis du spiller død, så tror hajen, at den har vundet kampen, og så vil den højst sandsynligt flænse dig yderligere.

Kæmp for livet

Du bliver nødt til at tage kampen op, hvis du vil overleve et hajangreb. De bedste steder, hvor du kan slå en haj, er på næsen, øjnene og gællerne, som sidder lige bag hovedet på hajen.

Svøm ind til land

Det siger måske sig selv, at det er en god ide at komme ind på land, hvis du deler svømmebassin med en haj. Har du bekæmpet en haj med succes, er det vigtigt, at du kommer hurtigt op. Især hvis du bløder. Blod tiltrækker nemlig andre hajer.

Hvad kan du så gøre for at undgå et hajangreb en anden gang? Her kommer George Burgees også med nogle gode råd. Du skal for det første undgå at bade med smykker, fordi de reflekterer sollyset, og i hajens øjne, kan det ligne en lækker fiskestime.

Han anbefaler også, at du undgår at bade om natten samt at bade, hvor mange fisk samles.

- Hvor der er fisk, er der også rovdyr, siger George Burgees.

Det kan også være en ide at undgå to specifikke lande. USA og Australien. De har henholdsvis første- og andenpladsen indenfor hajangreb på mennesker, ifølge det Internationale Hajangrebs Arkiv.

Ifølge arkivet er det dog mere sandsynligt at dø ved at falde ned i et sandhul end at dø ved et hajangreb.