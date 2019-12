Sådan bliver flytrafikken i julen

Mens de danske motorveje og togvogne oplever et stort pres i juledagene, så står det anderledes til med flytrafikken. 25. december er den dag på året, hvor færrest beslutter sig for at tage flyet og er dermed den mindste rejsedag på hele året. Det melder både Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn.

Normalt rejser der dagligt cirka 80.000 igennem terminalerne i Københavns Lufthavn. Den 24. og 25. december forventes der kun henholdsvis 28.000 og 27.400 rejsende.

- Det er tilsyneladende lidt svært for de fleste at undvære juleaften i Danmark med and, gås, flæskesteg og brune kartofler. I alle tilfælde er dagene omkring juleaften årets mindst travle i Københavns Lufthavn, fortæller kommerciel direktør Peter Krogsgaard om julens flytrafik.

Undtagelsen er fredag 20. december, der bliver årets sidste store rejsedag med forventet 88.900 passagerer igennem terminalerne.

Europæiske storbyer og Asien er populært

- De, der vælger at flyve væk fra julen i Danmark, tager enten på storbyferie i Europa eller til varmere himmelstrøg i Asien og på de Kanariske øer, siger Peter Krogsgaard.

Her er Doha og Dubai (som leder videre til Thailand og Vietnam) samt Grand Canaria, Tenerife og Bangkok populære. Af storbyer er det London fulgt af Oslo, Amsterdam, Stockholm og Paris.

Efter weekenden 20.-22. december falder antallet af rejsende markant. Dels fordi der stort set ikke er nogen forretningsrejsende, som normalt udgør 33 procent af passagererne. Og dels fordi juletiden for de fleste er lig med gran og gløgg i Danmark.

- Der er rigtig god plads i terminalerne i juledagene, og vi kan garantere masser af hygge og følelsen af, at man som rejsende er lidt speciel, når man drager ud i verden i dagene omkring juleaften, siger Peter Krogsgaard i en pressemeddelelse.

Billund oplever vækst, men stadig stille dage

I Billund melder de om, at juletravlheden sætter ind i dag, 19. december, og varer indtil mandag 23. december. I den periode forventer Billund Lufthavn at have omkring 30 procent flere passagerer end de ellers har fra torsdag til mandag.

Kun få flyver ud på juleaftensdag, mens næsten ingen rejser ud 1. juledag i Billund Lufthavn. Rejselysten vender tilbage 2. juledag og fortsætter indtil dagen før nytårsaftensdag, oplyser Mads Bisp Agersnap, PR Manager i Billund Lufthavn.

- Selvom man kunne tro, at mange søger til eksotiske rejsemål i julen, er dette ikke helt tilfældet. Mange passagerer rejser inden for Europa for at besøge familie og venner - London, Oslo, Færøerne, Vilnius, Berlin er populære. Når det er sagt, er de Kanariske Øer det andet største rejsemål fra Billund i julen, kun overgået af London, skriver Mads Bisp Agersnap i en mail.

Overordnet forventer Billund Lufthavn 10 procent flere passagerer i december sammenlignet med december sidste år, selvom det ikke er årets travleste måned.

Danskere vil have julemad med sydpå

Skal du ud at flyve i julen, så er det ikke lange køer, som du skal være særlig opmærksom på. Tværtimod er det bagagen, som driller mange flypassagerer i julen.

For mange danskere vil gerne tage lidt af den danske julemad med sig sydpå. Det kan dog give problemer i sikkerhedskontrollen.