Sådan er vores holdning til turister i Danmark

Mange danskere nyder at rejse og sætter dermed også pris på at være turister i udlandet.

Men hvad synes danskerne egentlig om, når turister præger gadebilledet i Danmark?

Det har en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for VisitDenmark, sat sig for at undersøge.

Her har over 8000 danskere svaret på spørgsmål om deres forhold til turisme i Danmark, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet er det første gang nogensinde, at emnet er blevet undersøgt.

Tallene viser, at der blandt danskerne er bred opbakning til besøg fra udenlandske turister i Danmark.

Hele 78 procent af de adspurgte svarer, at de mener, turismen har langt flere positive end negative konsekvenser for Danmark.

Herunder er danskerne hovedsageligt fokuseret på de økonomiske gevinster, som turismen kan bidrage til, ligesom de mener, at turister i bybillede kan skabe liv og stemning.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) 'kan godt forstå', at danskerne sætter pris på turisterne. Han ser frem til, at flere turister får mulighed for at besøge Danmark oven på coronapandemien.

- Under krisen har vi selv været dem, der holdt gang i den lokale restaurant og seværdighed, men nu er vi heldigvis nået til et punkt, hvor vi kan byde udenlandske turister velkommen tilbage til vores dejlige land, siger han i pressemeddelelsen.

- Det er rigtig godt og tiltrængt for de dele af dansk erhvervsliv, der lever af turisterne.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af interviews med 8358 danskere over 18 år i perioden fra d. 1. september til 25. september 2021.