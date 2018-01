Sådan holder Hollywood-hunk vaskebrættet ved lige

En juleferie på Barbados betyder bestemt ikke, at Mark Wahlberg ligger på den lade side

Mens vi andre har brugt det meste af julen på at slappe af og nyde julegodterne i stor stil, så har den veltrænede Hollywood-stjerne Mark Wahlberg bestemt ikke ligget på den lade side, selvom han har tilbragt juleferien på den eksotiske ferieø Barbados med familien.

Når du er en sand Hollywood-hunk er der nemlig ikke råd til at misse en træning, lyder det fra den målrettede skuespiller i et opslag på Instagram, hvor han har delt en video af sine træningsmetoder til at holde vaskebrættet ved lige til hans kommende film 'Mile 22'.

- Jeg er på ferie med min familie, men jeg bliver nødt til at holde træningen ved lige på grund af 'Mile 22'. Ingen fridage, skriver Mark Wahlberg.

Se også: Desperat husmor viser bikinikroppen frem

Allerede da Mark Wahlberg gik under rapper-navnet 'Marky Mark' var mavefedtet trimmet.

Toptunet vaskebræt

Mark Wahlberg er da bestemt heller ikke kendt for at være en bette fyr, når det kommer til det ydre, som han er meget dedikeret omkring at holde toptunet, hvilket han da også formår til UG, som man kan se på denne video, som filmstjernen delte på Instagram i december:

Selvom bodybuilder-livet med proteinpulver og sund kost betyder, at der nok ikke ryger mange burgere ned i mavsen på Mark Wahlberg, så er der dog plads til hjemmelavede kødboller på ferien for skuespilleren, som selvfølgelig får dem tilberedt af sin egen private kok, så han har noget at spise, mens han hygger sig på golfbanen.

Delte ferie-billeder med sine fans: Skuespillers hjem plyndret