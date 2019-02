Sådan sikrer du dig mod laviner på skiferien

Hvert år ender skiløbere under dynger af sne fra voldsomme laviner, men skal du på skiferie, kan det være en god idé at have styr på nogle huskeregler

Laviner er et voldsomt fænomen - og så hænder det ofte, at skiløbere på ferie kommer galt af sted på grund af dem.

Allerede i januar i år rutsjede lavinerne ned af bjergene i Østrig, hvor et dansker-hotel beboet af Hobro Skiklub blev ramt. Heldigvis kom ingen til skade, men det er desværre ofte det modsatte, der er tilfældet.

Ifølge skiekspert Henry Schniewind er der dog meget, man selv kan gøre for at undgå at komme til skade under snedyngerne.



Forstå advarslerne

På de fleste skisportssteder er der opsat advarselsskilte, der forklarer dagens skivejr i forhold til temperatur, snefald og lavinefare. Det er vigtigt at forstå, at tallene fra ét til fem viser lavinefaren fra mildest til slemmest.

Tjek vejrudsigten

Både hoteller, restauranter og andre etablissementer på skisportsstederne har fjernsyn kørende med vejrudmeldinger.

Det er en god idé at tjekke vejrforholdene, inden du klikker skiene på. Sner det ekstra meget, er der også større risiko for laviner.

Vejrudsigten kan desuden fortælle dig i hvilken højde og på hvilke løjper, risikoen er størst.

Hold dig til ligesindede

Har du ikke selv lyst til køre køre off-piste, så tag kun på skiferie med de folk, der har det samme syn på sikkerhed som dig selv. Kør desuden ikke i al for små grupper, således at hvis nogle af jer bliver fanget i en lavine, så kan de andre grave jer ud eller køre efter hjælp.

Kør én af gangen

Laviner sker, når snedækkes trigges af bevægelse og vægt. Derfor er det bedst at køre én af gangen ned ad pisten, hvis I fornemmer en fare.

Kør desuden efter hinanden. Hvis ham foran ikke triggede en lavine, så er der en god chance for, at du heller ikke vil risikere noget ved at følge efter i hans spor.

Snak med de lokale

Har du tænkt dig at køre off-piste, så tag en snak med en af de lokale eller en skilærer for at finde ud af, hvor der er større fare for laviner, hvor det er sikkert at køre, og hvor du skal holde dig helt væk fra.