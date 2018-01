Sådan sparer du op til 80 procent på flyrejsen

Flyrejser er dyre. Og det bliver hurtigt et omfattende detektivarbejde at finde de bedste og billigste flybilletter hos diverse flyselskaber, rejsebureauer og rejsesøgemaskiner.

Men nu har det britiske forbrugermagasin Which? gjort det lidt nemmere. I hvert fald har de opridset fem konkrete tip til at spare helt op til 88 procent på flyrejser.

Timing er alt

Det er umuligt at forudsige, hvornår du vil få den bedste pris. Priserne på flyrejser ændrer sig hele tiden i forhold til udbud og efterspørgsel, så i stedet for at gætte dig frem til, om du skal klikke dig igennem de forskellige rejsesites klokken otte fredag morgen eller ti mandag aften, så opret en prisagent. På den måde får du besked, hvis der sker prisændringer.

Se også: Rekordsikkert 2017: Så mange danskere frygter alligevel flyveturen

På nogle sites er det så enkelt som at trykke på en knap og indtaste din mailadresse, mens det på andre sites er lidt mere kompliceret. Men de fleste rejsesøgemaskiner har en eller anden form for overvågningsfunktion, der giver dig løbende besked om priser mv.

Vær fleksibel

Selv om det er umuligt at forudsige, hvornår flybilletterne er billigst, skal du holde dig fra at rejse fredag eller søndag. Ifølge Which? er det nemlig typisk her, det er dyrest. Derfor kan du ofte skære en god del af prisen, hvis du f.eks. har mulighed for at rejse en dag før eller en dag senere.

Hvis du ikke kan det, så overvej at være fleksibel i forhold til destinationen. På rejsesøgemaskinen Momondo kan du f.eks. vælge 'Hvor som helst' i destinationsfeltet, og så får du en oversigt over flybilletter til forskellige destinationer, sorteret efter pris.

På Kayak kan du på lignende vis tage på opdagelse i destinationer med 'explore'-funktionen, hvor du indtaster din afrejselufthavn og dit budget, og så får du en oversigt over, hvor du har råd til at tage hen.

Se også: Mellemøsten er danskernes nye ferie-hit

Gå efter alternativerne

Der kan også være en del at spare, hvis du i stedet for at vælge en destinations primære lufthavn, vælger en sekundær lufthavn. De er ofte billigere, og ifølge Which? er de også velsignet med kortere køer. Til gengæld ligger de som regel længere væk, så du skal huske at tage højde for ekstra rejsetid og omkostninger til f.eks. en togtur.

Derudover vil der ofte være penge at spare, hvis du f.eks. booker din udrejse hos et flyselskab og hjemrejse med et andet - og evt. også flyver fra forskellige lufthavne.

Pas på ekstra-gebyrer

Du har måske prøvet det: Du falder over en vildt billig flybillet, men når du skal til at booke, kommer der alle mulige gebyrer og ekstraomkostninger oveni. Så når du flyver med budgetselskaber, lyder rådet fra Which?, at du planlægger dig uden om ekstra-gebyrerne.

Pak f.eks. let og tag kun håndbagage med. Er det ikke muligt, skal du i hvert fald undgå først at tjekke bagagen ind, når du står i lufthavnen - det er langt billigere at gøre det på forhånd.

Det samme gælder valg af sæde. Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse at komme til at sidde ved siden af din rejsemakker, men hos nogle flyselskaber kan du faktisk vælge sæde gratis, hvis du tjekker ind tidligt.

Se også: 'Bomb here' eller 'Bombay': Indisk mand sigtet for bombetrussel

Skriv dig op

Det femte og sidste tip, som forbrugereksperterne fra Which? fremhæver, er ganske enkelt: Få tilbuddene ind i mailboksen.

De fleste rejse- og flyselskaber og andre rejsesites vil være lykkelige for at få dig på deres mail-liste, og det kan ifølge Which? være her, du opdager det gode tilbud, du måske ikke selv ville finde.