Sådan undgår du dårlig mave på ferien

Dårlig mave kan ødelægge ferien, men du kan selv tage forbehold for at mindske risikoen for at tilbringe ferien på toilet

Ah, sommerferie. Sol, strand, afslapning og hvad du nu ellers er til.

Men for mange kan sommerferieminderne lige så vel ende som ét langt toiletbesøg frem for gode minder fra en skøn ferie.

Hvert år får flere tusinde danskere nemlig ødelagt ferien ved at skulle bruge store dele af den på toilettet på grund af dårlig mave.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring.

Det oplyser Gouda Rejseforsikring i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen svarer i alt 35 procent af de adspurgte, at de har oplevet at få ødelagt en eller flere feriedage på grund af dårlig mave.

Enten fordi de selv er blevet syge, eller fordi deres barn eller ledsager er blevet ramt af dårlig mave.

Det kan du gøre

Der er flere måder at undgå, det kommer så vidt, at dele af ferien skal ødelægges på grund af diarré, lyder det fra Dan Kjølhede Laursen, direktør i Gouda Rejseforsikring.

- Først og fremmest gælder det om at få fat i en læge hurtigst muligt, hvis uheldet er ude, så man får den rette behandling så hurtigt som muligt, så det ikke udvikler sig og ender med at blive værre, siger Dan Kjølhede Laursen.

Han giver desuden en række konkrete tips til, hvordan man minimerer risikoen for at få dårlig mave.

- Håndhygiejne er et rigtigt godt sted at starte for at minimere spredningen af bakterier, og derfor kan det være en god idé at tage håndsprit med på ferien, og ellers sørge for at vaske hænder grundigt. Derudover skal man selvfølgelig bruge sin sunde fornuft ved måltider, så man eksempelvis er opmærksom på, om maden ved en buffet er ordentligt opvarmet, siger Dan Kjølhede Laursen.

Gode råd - Drik kun flaske- og sodavand, du selv har åbnet - Brug flaskevand, når du børster tænder - Kan du ikke få flaskevand, så kog eller desinficer vandet med et specialprodukt, der kan købes i sports- og fritidsforretninger - Undgå isterninger - Spis gennemstegt, gennembagt eller kogt mad, der er tilberedt kort forinden og serveret varmt - Spis kun frugt, du selv har skrællet/pillet - Undgå rå mad som fisk, skaldyr, æg og salater. Undgå mayonnaise, upasteuriseret mælk og produkter heraf - Hold dig fra is på steder, hvor du ikke er sikker på hygiejnestandarden - Vask hænder ofte og grundigt med vand og sæbe - Medbring hånddesinfektion med mindst 60 procent alkohol hjemmefra Kilde: Apoteket.dk

Det kan desuden være en god ide at medbringe mælkesyrebakterier, der kan være med til at forebygge og eventuelt tage toppen af ubehaget, hvis uheldet er ude.

