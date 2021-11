Sådan undgår du skader på skiferien

Hvis du skal undgå skader på din kommende skiferie, så kan det være en god idé at begynde at træne op allerede nur

Det varer ikke længe, før skisæsonen for alvor skydes i gang.

Måske er du en af dem, der allerede har booket din skiferie, efter at have længtes efter snelandskab og frisk luft på løjperne i 18 lange måneder.

Er du det, eller overvejer du at skulle afsted, så kan det være en idé, at du allerede nu begynder at træne op til din skiferie for at forebygge skader.

For nok som skiferier er en populær rejseform, så er det også en risikabel rejseform. Og derfor er det ikke usædvanligt, at mange kommer hjem med skader, efter at have suset ned fra adskillige pister.

Hos forsikringsselskabet SOS International fik man i seneste skisæson 2019/2020 intet mindre end 1300 henvendelser fra danskere, som var kommet til skade på deres skiferie.

Det kan være svært helt at undgå skader, når man står på ski, men man kan dog godt minimere risikoen, lyder det fra fysioterapeut og tidligere skiinstruktør, Oscar Lundström fra SOS International.

- Risikoen for skader stiger, hvis du ikke er trænet. Samtidig øges risikoen for skader, når man er træt, så det er en god idé at være i god form, siger han i en pressemeddelelse.

Træn op til skiferien

Oscar Lundström anbefaler, at man begynder sin træning tre til fire måneder før skiferien.

Det betyder, at såfremt man skal på skiferie i februar, så bør man allerede påbegynde sin træning nu.

Ifølge Oscar Lundström kræver det både styrke- og konditionstræning, hvis man eksempelvis skal stå på ski i en uges tid.

Mange af øvelserne kan klares hjemmefra eller ude i det fri. Blandt andet lyder anbefalingen, at man bør løbe omkring tre gange ugentligt, og dertil supplere med nogle styrkeøvelser, som kan klares hjemme på stuegulvet.

De øvelser, som Oscar Lundström anbefaler, er som følger:

Squats

Wall sit

Skihop

Planke

Torsorotation

Hvis du ikke kender til øvelserne i forvejen, kan du eksempelvis søge efter dem på Youtube eller Google og se, hvordan de udføres.

Det skal du huske, når du er på løjpen

Oscar Lundström anbefaler desuden, at man undervejs på sin skiferie holder pauser og undgår at stå på ski i mange timer i træk hver dag.

Derudover har han følgende gode råd: