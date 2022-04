Sådan vil danskerne holde ferie i 2022

Før coronapandemien fik sit indtog, rejste danskerne flittigt til udlandet.

Flypriserne var lave, og store dele af verden lå åben som en stor legeplads, rejselystne danskere kunne besøge og opleve i det omfang, de selv havde mulighed for det.

I dag er billedet imidlertid anderledes.

Pandemien gjorde, at flere har åbnet øjnene op for rejseoplevelser herhjemme.

Samtidig har krigen i Ukraine gjort, at priserne på flybilletterne stiger, ligesom olie, energi og dagligvarer er steget markant i pris.

Og den slags påvirker i den grad, hvordan vi planlægger at holde ferie.

Sådan lyder meldingen fra Dansk Industri (DI), som har taget temperaturen på de mest dominerende tendenser, når det kommer til danskernes ferieplanlægning i 2022.

Det skriver DI i en pressemeddelelse.

Familieferie

Ifølge DI holder danskerne i stigende grad ferie i familiens skød. Med modsat tidligere så er det ikke udelukkende den tætte familie, der holder ferie sammen.

Flere vælger nemlig at tilbringe ferien i en stor familieflok på tværs af generationer, hvor både bedsteforældre, søskende, børn, fætre, kusiner, onkler og tanter slår sig ned i store hytter og feriehuse for at holde ferien sammen.

DI vurderer, at tendensen formentlig hænger sammen med, at mange familier enten har været helt eller delvist adskilt fra hinanden i længere perioder under pandemien. Derfor er der opsparet et stort behov for at have familien i fokus.

- Feriehytterne bliver revet væk. Og selv de meget rummelige sommerhuse med plads til 20-22 mennesker bliver booket, siger Maria Krüger Torp, chef for DI Turisme og oplevelser.

Trygge rammer

Erfaringerne fra coronapandemien ligger i baghovedet hos mange danskere, når de planlægger ferien i år.

Mange af os ved efterhånden nu, at situationen hurtigt kan ændre sig og gøre, at ferien på mange måder risikerer at blive spoleret, ligesom vi gerne vil være sikre på at kunne afbestille ferien om nødvendigt og sikre os, at vi kan komme hjem igen uden at blive fanget på et coronahotel på ferien.

Samtidig raser krigen i Ukraine, som gør mange danskere usikre på, hvor det er sikkert at rejse hen.

Derfor er tryghed blevet et afgørende element i beslutning om, hvor ferien skal gå hen, lyder det fra DI.

- Vi kan allerede nu se i vores undersøgelser, at det, at man er i trygge rammer, betyder meget for ferieønskerne. Til gengæld går folk lidt mindre op i, om ferien foregår herhjemme eller i udlandet, siger Maria Krüger Torp.

Ifølge DIs oplysninger planlægger mange at holde ferien i trygge omgivelser hjemme i Danmark. Det spiller formentlig også sammen med, at flere prioriterer klimavenlige rejser og derfor skrotter flyveturen til udlandet.

Aktiv ferie i naturen

Under pandemien var mange af os tvunget til at tilbringe store dele af tiden derhjemme, hvilket har gjort, at mange har haft behov for at nyde naturen for at få afbræk fra hjemmets fire vægge.

Det medførte, at mange fik øjnene op for alverdens aktiviteter i det fri, som flere fortsat dyrker.

Interessen for at være aktive i naturen viser sig også i ferieplanlægningen, hvor der er en stigning i bookinger på den type af ferie, som eksempelvis byder på vandring og øvrige aktiviteter i naturen.

Penge

Ferier kan være en omkostelig fornøjelse, og derfor spiller økonomi i den grad også ind i danskernes ferieplanlægning.

Der er dog nogle andre faktorer på spil. Eksempelvis er der nogle danskere, som i løbet af coronapandamien har haft mulighed for at spare op til en dyrere udlandsrejse.

Omvendt er der andre danskere, der er mere påpasselige med at bruge for mange penge på ferien. De stigende priser på dagligvarer, olie og energi gør, at nogle er udfordret med deres økonomi, hvor ferien enten bliver i en billigere udgave eller fravælges helt.

Andre afventer situationen og venter derfor med at bestille ferien.