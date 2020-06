Sælger til populære feriemål: Flyrejser kan blive aflyst

Ferie i udlandet kan koste på lønsedlen

Gældende fra 15. juni og foreløbigt indtil 31. august fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til resten af verden undtagen Tyskland, Island og Norge.

Det gør de blandt andet for at forebygge, at danskere tager smitte med tilbage til Danmark, samt for at mindske smitterisiko for danske rejsende.

Derudover er der også en risiko for, at man, hvis man rejser ud, vil møde coronarestriktioner i andre lande, eksempelvis indrejseforbud og karantæneregler.

Ifølge Jyllands-Posten har flere kommuner fortalt deres ansatte, at de - hvis de vælger at rejse til udlandet henover sommeren - skal blive hjemme fra arbejde i 14 dage, efter de er kommet hjem.

Natalie Videbæk Munkholm, lektor på Juridisk Institut på Aarhus Universitet, fortæller til mediet, at det som udgangspunkt ikke er fyringsgrund, hvis man holder ferie i for eksempel Sydeuropa.

Men arbejdsgiverne har ret til at sende medarbejdere hjem i karantæneperioden. Det skyldes ifølge lektoren, at man ved at rejse sætter sig selv i en situation, hvor der er risiko for, at man udsætter andre for smitterisiko ved at møde på arbejde.

Ferie i udlandet kan betyde 14 dage uden løn