Sælger Trump-hotel for milliarder

Hotellet mistede mere end 70 millioner dollars under Donald Trumps præsidentperiode

The Trump Organization har angiveligt landet en handel om at sælge Trump International, som er et af selskabets mange hoteller.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Hotellet åbnede dørene i 2016 og ligger nær Det Hvide Hus i Washington D.C., USA.

Det har således tilnærmelsesvis været nabo til tidligere præsident Donald Trump, der sammen med sine tre ældste børn ejer selskabet The Trump Organization, som blandt andet beskæftiger sig med ejendomsudvikling samt hotel- og restaurationsdrift.

Da The Trump Organization erhvervede sig det eksklusive hotel, købte selskabet en 60-årig lejekontrakt på bygningen.

Derfor lå det måske ikke umiddelbart i planerne, at det allerede få år efter skulle lede efter nye ejere.

I sidste måned fandt en amerikansk kongresundersøgelse dog, at hotellet mistede mere end 70 millioner dollars under Donald Trumps præsidentperiode.

Og det kan muligvis være derfor, at man har vurderet, at hotellet skulle skifte hænder.

Trump International holder til i en 120 år gammel bygning. Bygningen blev oprindeligt brugt som posthus. Foto: Win Mcnamee/Ritzau Scanpix

De nye ejere er tilsyneladende hotel-imperiet Hilton, som ifølge BBC vil omdøbe hotellet til at hedde Waldorf Astoria - et navn, som Hilton-gruppen har døbt flere af hotelkædens absolut mest eksklusive hoteller, der ligger placeret rundt om i hele verden.

Salgsprisen for Trump International er angiveligt endt på 375 millioner dollar - hvilket svarer til cirka 2,4 milliarder danske kroner.

Ifølge The Wall Street Journal forventes handlen at være endegyldigt afsluttet i første kvartal af 2022.