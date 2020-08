Særsyn på Fyn

Stine Hein Boysen fra Brobyværk på Fyn var klar med kameraet, da hun mandag blev vidne til et spektakulært vejrfænomen

Det er smukt, det danske sommerlandskab, som det bugter sig under solen og gennem farver fortæller om året, der går. Også august, hvor de fuldfede marker høstes.

I mandags var Stine Hein Boysen fra Brobyværk på rette sted på rette tidspunkt til at fange noget særligt. Netop høsten lettede over det fynske landskab i piruetter, og blev optaget på video af Stines mobiltelefon. Du kan se det fine øjeblik i videoen over artiklen.

Høtyv eller djævlestøv

Fænomenet har imidlertid sin videnskabelige betegnelse og forklaring. Hvad Stine var vidne til, var en såkaldt høtyv, også kaldet djævlestøv. Det er et relativt sjældent fænomen, der kan opstå på solrige sommerdage uden særlig meget vind. Høtyven er i familie med skypumpen og tornadoen, men er som regel helt uskadelig. Oftest er det nemlig den nyhøstede hø eller halm, der suges op, hvirvles rundt og spredes, hvilket har givet høtyven sit navn.

Høtyvene dannes, når luften nær jordoverfladen opvarmes og hurtigt stiger til vejrs. For eksempel er stubmarker et af de steder, der hurtigt bliver opvarmet og kan danne høtyve.

- Bakker eller læhegn kan skabe forstyrrelser i luftens bevægelser, og der kan dannes små hvirvler, som står ganske stille. Er der sammenfald mellem en af disse bobler af meget varm luft og en mindre hvirvel, så kan høtyvene opstå, skriver meteorolog, Anders Brandt, på TV2.dk.

Det fantastiske vejr, vi har haft i august måned, skaber ideelle betingelser for høtyvene, så du kan være heldig at se den smukke hvirvelvind rejse sig af det danske sensommerlandskab.

