Sætter 28 danske flyruter på pause

Coronasmitten spreder sig igen hastigt flere steder verden over, og dét har nu fået det irske lavprisflyselskab Ryanair til at reagere.

For i forbindelse med at smittetallene stiger, har Ryanair nu valgt at reducere kraftigt på en række danske ruter i januar.

Det skriver branchemediet Check-In.

Helt konkret har Ryanair valgt at indstille 28 ud af de i alt 59 ruter, flyselskabet har i Danmark, fra uge to til uge fire.

Det drejer sig om ruter fra både Kastrup, Billund, Aarhus og Aalborg.

Det er dog hovedsageligt Billund Lufthavn, som rammes af det reducerede antal Ryanair-ruter. Her bliver 19 ud af 27 ruter sat på pause i perioden.

Kastrup Lufthavn mister kun to ruter i perioden. Det drejer sig om ruterne til Bonn-Køln og Liverpool.

I Aalborg Lufthavn indstiller Ryanair ruterne til London Stansted, Kaunas og Stockholm, mens det i Aarhus Lufthavn er ruterne til Gdansk, Milano-Malpensa, Riga og Warszawa-Modlin, som sættes på pause.

Det ventes, at alle ruter tidligst er tilbage i februar.