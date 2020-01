Sagsøger flyselskab: Ansat sendte flirtende sms'er til passager

Der findes mange måder at komme i kontakt med det modsatte køn.

En ansat ved flyselskabet American Airlines i San Diegos Internationale Lufthavn valgte nok den forkerte. Metoden resulterede ikke i et stævnemøde, men derimod et søgsmål.

Den mandlige ansatte tog nemlig en kvindelige passagers telefonnummer fra hendes bagagemærke og begyndte at skrive til hende, og det skræmte kvinden så meget, at hun nu sagsøger hans arbejdsplads. Det skriver mediet NBC7.

'Det vil gavne dig, at være venner med mig'

Ashley Barno var på vej til at boarde sit fly, da den første besked dukkede op fra en ukendt afsender.

- Hej Ashley! Hvordan har du det? stod der i den første tekst.

Ashley Barno fortæller, at hun herefter forsøgte at få at vide, hvem som skrev til hende. De følgende beskeder gjorde hende meget utryg.

- Forresten må jeg fortælle dig, at du er smuk, skrev beundreren og fortsatte: - Du ser smuk ud i den grå top i dag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Manden indrømmede, at han havde taget nummeret fra hendes bagagemærke. Foto: Joe Samo

Fortsatte i flyet

Da Ashely Barno var kommet ombord på flyet mod Chicago, fortsatte beskederne. Det viste sig, at manden også var ombord på flyet.

- Bare det at vide, at han vidste, hvordan jeg så ud, og vi var på et lukket fly, hvor der ikke var nogen vej ud, det skræmte mig virkelig, siger Ashley Barno til NBC7.

Hun skrev til ham, at han skulle lade hende være. Herefter svarede han:

- Okay. Det er op til dig, men et venskab med mig vil være gavnligt for dig. Jeg kan give dig gode sæder, adgang til lounges og gratis drinks, skrev han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Manden sendte en række besked til Ashley Barno, som nu sagsøger hans arbejdsplads. Foto: Joe Samo

Sagsøger flyselskabet

På flyet spurgte hun en stewardesse om hjælp. Angiveligt bekræftede stewardessen, at manden var ansat hos flyselskabet og samtidig blev hun rasende over hans opførsel.

Det viste sig, at det ikke var første gang, at han gjorde noget lignende.

Da flyet landede i Chicago, blev manden eskorteret ud af nogle andre ansatte ved flyselskabet.

Ashley Barno har efterfølgende forsøgt at få at vide om manden er blevet fyret, men American Airlines har ikke svaret hende. Derfor sagsøger hun nu flyselskabet.

- Vi gør det her for at sende en besked til de store selskaber om, at den her opførsel ikke er acceptabel, siger Joe Samo, Ashley Barnos advokat, til NBC7.

Samtidig vil de også have økonomisk erstatning for den smerte, som Ashley Barno angiveligt har oplevet efter hændelsen.

American Airlines vil ikke diskutere detaljerne i sagen, men udtaler, at de har undersøgt sagen og taget de nødvendige foranstaltninger.

