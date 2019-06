Sagsøger flyselskab: 'Mit ægteskab gik i stykker'

En tørstig flypassager har sagsøgt flyselskabet Emirates, efter hun brækkede sin ankel på flyveturen, fordi hun angiveligt ikke fik serveret nok vand af personalet ombord på flyet.

Det skriver Canberra Times og News.com.au.

Den 54-årige kvinde ved navn Lina Di Falco påstår, at hun faldt om og skadede sin ankel, fordi personalet nægtede at servere nok vand for hende på flyveturen.

Ifølge hendes advokat har hun behov for 'at drikke en forfærdelig masse vand'.

Hun fortalte ifølge Canberra Times for nyligt i højesteretten i den australske delstat Victoria, at hun i dag lider af konstante ankelsmerter fra den skade, som hun fik på en flyvetur fra Melbourne til Dubai i marts 2015, efter gentagende gange at have spurgt efter vand.

Hendes påstand er, at hun kun fik serveret et glas vand sammen med det måltid, der blev serveret en time, efter at flyet var lettet, men at det ikke var nok for hende. Hun spurgte efter vand fire gange, men fik ikke serveret noget af personalet. Da hun gik på toilettet på et tidspunkt, følte hun sig svimmel og besvimede. Lina Di Falco slog i faldet sin ankel, og den viste sig senere at være brækket.

En repræsentant for flyselskabet fortalte i højesteretten i Victoria, at der var mulighed for, at passagererne selv kunne gå hen og tage vand fra en beholder, men den havde Di Falco ikke opdaget, siger hun.

Kostede ægteskabet

Da Di Falco kom hjem fra sin ferie i Dubai, fik hun at vide, at hendes ankel var brækket. Hun blev opereret i anklen, og derfor var hun ikke på arbejde i to måneder.

Hun fortæller også, at skaden har ændret hendes liv. Hvor hun før var glad for at rejse og stå på ski, har hun nu ikke længere mulighed for at gøre det på grund af smerter. Hun påstår desuden, at hun har trukket sig væk fra sine venner, og at hendes ægteskab gik i stykker på grund af ankelskaden.

- På grund af uheldet kunne jeg ikke være... den kone, som han giftede sig med, fortæller hun ifølge The Canberra Times.

Di Falco sagsøger Emirates for skaderne, og sagen er for retten i disse dage i Australien.

