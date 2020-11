Samler 210 kilometer pister med ny lift

I de store bjergkæder bor man ofte ekstra langt væk fra sine naboer.

Det er tilfældet med Snow Space Salzburg og Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl i det sydvestlige i Østrig.

De to skisportsområder ligger ikke meget mere end fem kilometer fra hinanden, men er adskilt af bjergkæderne Hohe Tauern og Niedere Tauern. Det betyder, at de mange skigæster ikke bare lige kan smutte over og prøve naboens pister.

Det bliver der lavet om på 5. december, når skiliften Panorama Link åbner. Den bygger nemlig bro mellem de to skisportsområder.

Det betyder, at 210 kilometer pister bliver samlet ét sted. For faktisk samler liften hele tre skisportsområder, da Kleinarl allerede er forbundet til Ski Paradise Zauchensee. Fra december kan alle tre besøges på én dag og med én liftbillet.

Det skriver Wagrain-Kleinarl i en pressemeddelelse.

Schweiz blæser på smitteboom og åbner skiløjper

Har helt glemt corona

Wagrain-Kleinarl ligger midt i Østrigs største skisportsområde Ski Amadé, som i årevis har været danskernes favoritsted i Alperne.

I pressemeddelelsen er det ikke til at høre på talspersonen for det lokale turistbureau i Wagrain-Kleinarl, Stefan Passrugger, at coronakrisen efter alt at dømme vil medføre en drastisk nedgang i antallet af turister de kommende måneder.

- Med områderne forbundet har vores gæster ikke blot den unikke oplevelse i liften i vente. De kan også se frem til helt utrolige sneforhold, perfekt præparerede pister og de mest moderne lifte i Europa, siger han.

Turen i liften varer otte minutter og kører mellem en dal i 1785 meters højde og en bjergstation i 1858 meters højde.

I marts var en anden østrigsk skisportsby, Ischgl, med til at sprede coronavirus i Europa, herunder i Danmark.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Østrig.

Panorama Link Rutelængde: 3137 meter Rejsetid: Otte minutter mellem Wagrain og Kleinarl Højdemeter: 71 meter Antal kabiner: 79 med plads til ti mennesker Kapacitet: 2400 mennesker i timen

