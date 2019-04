Sammenbrud i forhandlinger: SAS-piloter varsler strejke

Skal du flyve med SAS i slutningen af april, skal du sørge for at holde øje med, om der overhovedet er en pilot til at flyve flyet.

Forhandlinger mellem SAS og selskabets piloter om en kollektiv overenskomst er brudt sammen, og derfor har fagforeningen SAS Pilot Group (SPG), der repræsenterer 95 procent af piloterne i de tre skandinaviske lande, varslet, at piloterne strejker fra midnat 26. april i Danmark, Norge og Sverige.

Det skriver flere medier, blandt andre Berlingske og dr.dk

SPG har tidligere afbrudt forhandlingerne i Norge og Sverige, og mandag brød forhandlingerne i Danmark også sammen. SPG har varslet konflikt fra 00.00 fredag 26. april i de tre nordiske lande.

Rammer ikke påsken

Skal man med et SAS-fly i løbet af påsken, er der dog ikke grund til bekymring, oplyser SPG i en pressemeddelelse.

'Et brud i forhandlingerne betyder, at mægling kan/skal finde sted jf. national lovgivning. Hvis mægling mod forventning ikke lykkes, vil den muligt konflikt, som nu er varslet, først bryde ud efter påske. Det betyder, at vores passagerer ikke vil blive påvirket i påsketrafikken', skriver SPG i pressemeddelelsen.

Ifølge Berlingske er det uenighed om et samarbejde, forudsigelig arbejdstid og markedsløn, der skiller parterne i forhandlingerne ad.

Særligt sondringen mellem arbejde og fritid er et stridsspørgsmål i SAS-forhandlingerne.

- Majoriteten af piloterne i SAS har ingen kontrol over, hvornår og hvor længe de skal arbejde. Det eneste, piloterne ofte ved om sin arbejdstid for næste måned, er, at de kun har fri én weekend, siger René Arpe, formand i Dansk Pilotforening, i pressemeddelelsen.

Uforudsigelig turnus

- I værste fald risikerer de at skulle arbejde syv weekender i træk. Dette er uholdbart. At ikke kunne planlægge sit liv er en stor belastning, og vi har derfor krævet større forudsigelighed i vores turnus. Desværre viser SAS ringe forståelse for dette krav, siger han.

Piloterne er desuden utilfredse med, at SAS forud for handlingerne valgte 'ensidigt at fjerne eksisterende aftaler om samarbejde, produktion, karriereudvikling og anciennitetssystemer', og René Arpe understreger, at SAS tjente 2,1 milliarder kroner i 2018 med disse aftaler.