SAS åbner 12 nye sommerruter

Det skandinaviske flyselskab åbner et dusin nye destinationer fra den danske hovedstad

Det kilder i maven på danskerne for at booke billet til sydens sol, og det får nu flere flyselskaber til at sende ekstra fly i luften.

Denne gang er det SAS, der er klar med nye ruter fra Københavns Lufthavn.

Det skandinaviske luftfartsselskab har de seneste uger genoptaget flyvningerne til Manchester og Kreta.

Nu tilføjer det så ruterne Rom, Milano, Athen, Faro, Genève, Split, Amsterdam, Færøerne, Reykjavik og Trondheim.

I en pressemeddelelse forklarer SAS, at ruterne vil blive åbnet løbende, i takt med at flere danskere bliver vaccineret mod corona, og smittetallene falder.

- Det åbner op for rejser til populære ferierejsemål, men også for rejser til destinationer i regioner, som mange danskere har tilknytning til eller har bolig i, skriver SAS i pressemeddelelsen.

Jubel i Kastrup

Ligesom resten af luftfartsbranchen har SAS måttet vinke farvel til størstedelen af sin omsætning under pandemien.

Selskabet har klaret sig væsentlig bedre end konkurrenten Norwegian, der indtil for nylig var på randen af bankerot.

Norwegian ser ud til at afværge den totale katastrofe, og i sidste uge præsenterede det norske lavprisflyselskab 50 nye ruter fra Københavns Lufthavn.

De nye ruter fra SAS og Norwegian er godt nyt for kommunerne Tårnby og Dragør, som ifølge TV 2 Lorry stadig kæmper med massiv arbejdsløshed ovenpå pandemiens rystelser af rejsebranchen.