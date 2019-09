SAS afslører helt nye ruter i sommeren 2020

Danskerne kan se frem til otte nye direkte ruter med SAS til næste sommer. Hvis man holder af stemningen ved Adriaterhavet, er der især noget at glæde sig til.

SAS har nemlig i dag offentliggjort deres sommerprogram for 2020.

Fra København vil SAS flyve direkte til Bari i Italien, Tivat i Montenegro og Zadar i Kroatien. Rejsende til det græske øhav skal heller ikke snydes. SAS etablerer nemlig en ny rute til Rhodos.

Herudover etableres der en rute til Haugesund i Norge, mens det atter bliver muligt at flyve til Sankt Petersborg i Rusland. Der bliver også flere afgange på ruterne til Hannover og Reykjavik, som en del af rutepakken.

- Vi udvikler konstant vores tilbud ud fra, hvad vores passagerer efterspørger. Jeg er stolt over at kunne præsentere et stærkt tilbud til næste sommer, siger Karl Sandlund, EVP Commercial ved SAS i en pressemeddelelse.

Nye afgange til Aarhus

Aarhusianerne får også noget at glæde sig til. Fra sommeren 2020 kan man som noget nyt rejse til Alicante i Spanien og Chania på Kreta i Grækenland med udrejse fra Aarhus Airport.

Østjyder kan i sommeren 2020 også nemmere komme til de spanske destinationer Malaga og Palma de Mallorca. I sommerprogrammet næsten tredobler SAS antallet af sæder til de to rejsemål.

Til gengæld er det slut med at flyve direkte fra Aarhus til henholdsvis Manchester, München, Rom og Faro. Disse destinationer kan fremover nås via en mellemlanding i København.