SAS-fly slår rekord: Længste flyvetur nogensinde

Der var engang, hvor en flyvetur fra København til Santiago de Chile krævede seks mellemlandinger, men det er snart 50 år siden.

I dag kan SAS’ Airbus A350-900 flyve de 11.086 kilometer fra København til Lima i Peru uden én eneste mellemlanding.

Det blev bevist, da selskabet torsdag sendte et fly til den peruvianske hovedstad for at hente omkring 290 passagerer. Heriblandt er der 200 skandinavere, som har været strandet i det sydamerikanske land siden den 16. marts, hvor myndighederne forbød alle flyafgange til og fra Europa.

Turen er samtidig den længste uafbrudte flyvetur i SAS’ historie.

Første gang i 30 år

Det er efterhånden lang tid siden, at SAS har fløjet til Sydamerika. Faktisk er det næsten 30 år siden, og dengang var selskabet bedst kendt for turene til Argentina, Brasilien, Chile og Uruguay. Og altså med flere mellemlandinger undervejs.

Turen til Peru tager omkring 13 timer og er en 'engangsfornøjelse'. Flyvningen er arrangeret i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Profil Rejser, der har fået hjælp fra lokale danskere i Peru. Danmark har nemlig ikke en ambassade i landet, og det har gjort det særligt besværligt at få en aftale på plads med myndighederne.

Passagererne betaler selv for billetten, som koster fra 7500 kr. Skal man rejse Business Class, løber billetten op i 13.500.

Den længste rute, som SAS betjener i dag, er på 9069 kilometer og går fra København til Tokyo-Haneda i Japan.

