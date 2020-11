SAS-konkurrent har refunderet alle aflyste flybilletter

Flyselskaber i hele verden er i år blevet ramt af masseaflysninger, og det har medført bunkevis af sager fra kunder, som kræver deres penge retur.

På vores breddegrader har SAS endnu ikke evnet at behandle sine 840.000 sager til tiden, men måske det skandinaviske flyselskab kan lære af Emirates.

Her er man nemlig nået i bund med sine næsten 1,7 millioner sager om refusion.

Det oplyser Emirates i en pressemeddelelse.

Femdobling af staben

Da det gik hedest for sig, havde Emirates ikke færre end 110 medarbejdere til udelukkende at validere og behandle henvendelser om tilbagebetaling - en opgave, der før coronakrisen blev løst af et team på 19 medarbejdere.

I Danmark knokler SAS stadig med at betale kunderne tilbage. Foto: Tariq Mikkel Khan

Emirates oplyser, at det har udbetalt over 10 milliarder kroner i refusion til sine kunder.

Dertil kommer 130.000 refusionsrelaterede henvendelser fra kunder og rejsebureaupartnere og ændringer af status på næsten 4 millioner bookinger.

- Vi har stadig langt flere anmodninger om refusion og ændring af bookinger sammenlignet med tiden før pandemien, men vi har nu evnen til at behandle disse inden for syv dage, siger adm. direktør Sir Tim Clark i pressemeddelelsen.

