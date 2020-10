SAS-kunder må vente længe på at få penge retur

Titusindvis af danskere overførte i foråret penge til SAS for flyrejser, de aldrig kom på, fordi coronakrisen førte til aflyste afgange.

Syv måneder senere er mange af de penge stadig i lommerne på SAS, til trods for at passagerer ifølge EU’s regler har ret til refusion for aflyste flyafgange inden for syv dage. Omkring 94.000 danskere har penge i klemme hos det skandinaviske flyselskab, og de risikerer at skulle vente helt til slutningen af januar med at få deres penge retur.

Det skriver DR, der har fået aktindsigt i et brev, som SAS har sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i slutningen af september.

'På nuværende tidspunkt ligger det samlede globale antal ikke-færdigbehandlede krav på refusionsbetaling og vouchers på omkring 840.000. For Danmark er tallet omkring 95.000', skriver selskabet.

I brevet skriver SAS også, at bunken af krav om refusioner bliver større dag for dag.

SAS er lagt ned af sager

Det er ellers kun to uger siden, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav flyselskaber deadline for, hvornår krav om refusion fra passagerer skal være færdigbehandlet.

Det skal ske senest 15. november, og ellers truer myndighederne med at anmelde flyselskaberne til politiet.

SAS forklarer i et skriftligt svar til DR, at arbejdet med at behandle de mange sager er så overvældende, at selskabet ikke tør sætte dato på, hvornår passagerer kan forvente deres penge tilbage.

Selskabet gør samtidig opmærksom på, at det allerede har sendt penge retur i 1,3 millioner sager.

