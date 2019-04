SAS-kunder urolige for strejke fra fredag: 'Skal jeg booke hos andre?'

'Med den tankegang om kundeservice er jeg ikke sikker på at vælge SAS i fremtiden.'

Sådan afslutter en af mange bekymrede SAS-kunder sit opslag på flyselskabets Facebook-væg, som i disse dage overstrømmes med beskeder fra kunder, som forsøger at finde svar på, om de kan regne med at flyve med SAS fredag.

Det skriver mediet check-in.dk.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, er der udsigt til strejke blandt de skandinaviske SAS-piloter fra fredag 26. april. Forhandlingerne om en ny aftale mellem på den ene side de svenske, norske og danske piloter og SAS på den anden side er stadig i gang, men endnu har forhandlingerne ifølge standbynordic.com ikke båret frugt.

Dermed gælder varslingen om strejke fra fredag 26. april stadig.

Mødes af standardsvar

Når kunderne skriver på SAS' Facebook-side, mødes de ifølge check-in.dk af et standardsvar.

'Vi tror og håber, at vi når til enighed i forhandlingerne, så det ikke rammer vores kunder. Generelt vil vi ved trafikforstyrrelser altid meddele vores passagerer om ændringer, så snart de opstår, samt hvilke muligheder for om- og afbooking der findes,' lyder svaret fra SAS.

Hos SAS håber de på, at kunderne bevarer roen og venter på en løsning. De opfordrer samtidig til, at kunderne ombooker, hvis det er muligt.

- Vi har givet vores kunder mulighed for at ombooke deres billetter uden gebyr via vores hjemmeside og via kundeservice. Vi åbnede for ombookingen i sidste uge til de kunder, som gerne vil kunne ændre deres rejse, siger pressechef Mariam Skovfoged fra SAS i Danmark til check-in.dk.

Ikke sikker på refundering

Den bekymrede kunde fra indledningen af artiklen har planer om at skulle på weekend-'safari' i Svalbard i den kommende weekend, og vedkommende er bekymret for, om turen overhovedet kan blive til noget.

'Jeg kunne booke billetter hos et andet selskab for at sikre, at vi ikke går glip af safarien, men hvis det første SAS-fly ikke bliver aflyst, vil jeg ikke blive refunderet,' skriver kunden i opslaget.

Netop det udgør en kattepine for kunderne. Hvis man eksempelvis ikke benytter udrejsen på en returbillet, fordi man har valgt at flyve med et andet selskab for at være sikker på at komme afsted, kan der ikke finde refundering sted, hvis den oprindelige flyafgang ikke aflyses.

Samtidig kan den rejsende ifølge check-in.dk også risikere, at ens returrejse automatisk aflyses, hvis man ikke er mødt op til udrejsen.

Gratis at booke om

Onsdag formiddag meddeler SAS, at man kan ombooke sin billet gratis, hvis man er bekymret for at blive ramt af strejken.

Tilbuddet om at booke om gratis gælder for passagerer på SAS-fly, der har afrejsedato fredag til og med søndag, og som har fået udstedt en billet senest tirsdag denne uge.

Biletten skal være bestilt på SAS' hjemmeside, i SAS' app eller over telefon med SAS' kundecenter.

Hvis man har en flybillet, som er booket gennem en rejsearrangør, skal man tage kontakt til arrangøren, oplyser SAS.

Det er muligt at ændre sin billet til en anden SAS-afgang efter 6. maj og inden 30. september til samme destination.

Man kan også vælge at flyve torsdag i stedet for i weekenden.