SAS præsenterer fremtidens fly

Mandag 9. december præsenterer SAS Airbus A350 til sin flåde.

Airbus A350 er et af verdens mest brændstofeffektive fly til dato, og det skal udskifte nogle af de ældre modeller.

SAS tager de nye fly i brug i januar 2020 og lover, at passagererne kan se frem til kortere rejsetider og en mere klimavenlig rejseform.

'Den første af 8 Airbus A350 er officielt indtrådt i SAS' flåde, og fra 28. januar vil passagerer få et førstehåndskendskab til verdens mest moderne og brændstofeffektive fly', skriver SAS i en pressemeddelelse.

De nye Airbus A350 sænker CO2-udledningen med omkring 30 procent i forhold til de fly, de erstatter. Og også det eksterne støjniveau går 40 procent ned.

- Vi er afhængige af at komme effektivt rundt i verden for at dele viden og skabe nye handelsrelationer, men vi må og skal flyve grønnere, end vi gør i dag. Fremtidens fly skal være mere bæredygtige, og derfor er det et vigtigt skridt, når SAS udskifter deres flåde med nogle af verdens mest brændstofeffektive fly, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Flyver på syv ruter

Hvert fly kan have 300 passagerer plus kabineansatte om bord, og det første fly, som hedder Ingegerd Viking, vil indgå i langdistanceflyvningerne fra den 28. januar. Det vil have base i Københavns Lufthavn og vil flyve syv ruter i det første år; Chicago, Beijing, New York, Tokyo, Shanghai, Hong Kong og San Francisco.

- Flyene er en af vores største investeringer, siger Rickard Gustafson, præsident i SAS.

SAS har været på storindkøb hos Airbus som et led i en omfattende moderniseringen af flåden og vil i alt få leveret 80 Airbus A320neo, 5 Airbus A330 Enhanced, 8 Airbus A350, og 3 Airbus A321LR før slutningen af 2023.