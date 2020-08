Satellit opdager hidtil ukendte pingvinkolonier

Der er flere kejserpingviner på Antarktis, end man hidtil har troet.

Billeder taget fra det ydre rum af satellitten Copernicus' Sentinel-2 afslører 11 kolonier af kejserpingviner, som man ikke kendte i forvejen. Det skriver British Antarctic Survey i en pressemeddelelse.

Dermed er antallet af kendte pingvinkolonier på Antarktis fra den ene dag til den anden steget med 20 procent. I alt kender verden nu til 61 kolonier.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Et af satellitbillederne fra Copernicus' Sentinel-2. De rødbrune plamager er pingvinekskrementer. Foto: Ninnis Bank

Se afføringssporet, som kolonien har efterladt på isen, i midten af billedet. Foto: Ninnis Bank

Opdagelsen blev gjort ved at følge sporet af pingvinernes afføring. Den har en karakteristisk rødbrun farve, som gør den let at spotte på isen. Ny teknologi har samtidig gjort forskerne i stand til at tage billeder i en højere opløsning end tidligere.

Se også: Velkommen til verdens ende

Pingvinforskere var i vantro

De nyopdagede kolonier er ikke helt så store som dem, man kendte i forvejen. Forskerne estimerer derfor ’kun' den samlede bestand af kejserpingviner til at være 5-10 procent højere end hidtil antaget.

To af de 11 kolonier kom som en særlig stor overraskelse for forskerne. De blev fundet meget langt fra kysten, den ene 180 km væk og placeret på havis, der er forankret til jordbundne isbjerge - et pingvinhabitat, forskerne aldrig har set før.

- Mange af de pingvinforskere, vi har talt med, var i vantro. Normalt opholder pingviner sig tæt ved kysten, siger geograf Peter Fretwell, der er hovedforfatter til studiet, til Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kejserpingviner ser ofte en smule komiske ud, når de stavrer over isen. På billedet her er vi i Halley Bay på Antarktis. Foto: Peter Fretwell

Kejserpingviner skal helst befinde sig nær havis, da det er deres foretrukne sted at viderebringe arten. De lever i afsidesliggende områder, som er svære for forskere at komme til. Også fordi temperaturen ofte når ned på minus 50 grader.

Pingvinselfie går verden rundt: Se de søde billeder

Kanariefugle i kulminer

Phil Trathan, der er chef for konserveringsbiologi ved British Antarctic Survey og har brugt tre årtier på at forske i pingviner, maner til besindighed.

Han kalder kejserpingvinerne på satellitbillederne for ’kanariefugle i kulminer’, da alle fund er gjort i områder, som er truet af klimaforandringer.

- Selv om det er en god nyhed, at vi har fundet disse kolonier, så befinder alle avlsstederne sig på lokationer, hvor de seneste fremskrivninger viser, at der formentlig vil ske en nedgang af kejserpingviner, siger han i pressemeddelelsen.

Se også: Ferie på uberørt land? Tag på luksusferie til Antarktis