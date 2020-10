Savner du udlandet? Her er dine muligheder

Sverige har over den seneste to ugers periode i gennemsnit haft 32,5 smittede per 100.000 indbyggere om ugen. Dermed har Sverige krydset grænsen for, hvor meget smitte de danske myndigheder accepterer for at anbefale rejser til landet.

Det betyder at alle ikke-nødvendige rejser til Blekinge, Halland, Jämtland Härjedalen, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Västmanland og Örebro frarådes. Rejsende fra disse destinationer skal have et anerkendelsesværdigt formål for at komme ind i Danmark.