Schweiz blæser på smitteboom og åbner skiløjper

Store dele af Europa er i lockdown, og det er, som om coronavirus trives i kulden.

For mens vinteren rykker nærmere, stiger smitten på det meste af kontinentet, og regeringsledere sender betjente til grænsebommene.

Men ikke i Schweiz, der ifølge Statista er et af de absolut hårdest ramte lande i Europa med 588 smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Her er skisportsstederne i fuld gang med at byde turister 'herzlich willkommen', og i weekenden åbnede Verbier i det sydvestlige Schweiz årets første skiløjper.

Det skriver Telegraph.

Nabolande lukker

Verbier er med 400 kilometer pister et af Europas største og mest populære skiområder, men normalt er der ikke tændt for skiliftene så tidligt på året.

Det er der i år, fordi vejret har været med de lokale og dækket løjperne i sne.

Også Zermatt, der ligger ved bjerget Matterhorn og normalt er åben året rundt, kan lige nu besøges af udenlandske skiturister.

Det selv om området er forbundet til italienske Cervinia, der i sidste uge endte i en shitstorm, da der på sociale medier blev delt billeder af lange og tætte køer med skiløbere, som ventede på at blive fragtet i lift til de lokale løjper.

Kort efter valgte Italien at lukke for alle løjper i en måned, skriver The Times. Italien genåbner tidligst for skiturister 24. november, har regeringen meddelt.

Mange muligheder

Også i Frankrig har myndighederne valgt at lukke helt ned for skisportsstederne. Det sker, fordi landet er i lockdown.

Men i Schweiz, der har markant flere smittede pr. indbygger end både Italien og Frankrig, kan man altså både stå på ski i Verbier, Zermatt, Saas-Fee, Andermatt, Davos-Klosters og St. Moritz.

I Verbier forsikrer man, at der er gjort de nødvendige forberedelser. Der er både krav om at bære ansigtsmaske, holde afstand og bruge håndsprit.

Da coronavirus i marts kom til Europa, skete smittespredningen i høj grad fra centraleuropæiske skisportssteder.

I den danske rejsevejledning frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Schweiz.

