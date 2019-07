Se billederne: Dansk verdensarv får nyt besøgscenter

Stevns Klint blev optaget som Unesco Verdensarv i 2014, og nu kommer der et besøgscenter ved attraktionen.

Siden december har Fonden Stevns Klint Besøgscenter afholdt en arkitektkonkurrence med det formål at få udvalgt, hvem der skal tegne det kommende besøgscenter for Stevns Klint Verdensarv.

Nu er vinderen fundet, og det blev tegnestuen Praksis Arkitekter, som vandt opgaven.

Det oplyser Fonden Stevns Klint Besøgscenter i en pressemeddelelse.

- Vi ønskede os et besøgscenter i verdensklasse, og det projekt, vi har valgt, lever op til forventningerne, siger Per Røner, formand for Fonden Stevns Klint Besøgscenter, i pressemeddelelsen.

Han understreger, at alle arkitektkonkurrencens fire forslag havde et meget højt niveau.

Noget af det, bedømmelsesudvalget særligt har rost ved vinderprojektet, er beliggenheden af centret, som passer godt ind i landskabet og giver en smuk udsigt over havet og pyramidens top. Samtidig styrker placeringen besøgscentrets rolle som portal til hele verdensarvsområde, lyder det.

- Placeringen af besøgscentret i kalkbruddet skaber en naturlig adgang til havet og landskabet. Og med stelen oven for bruddet som nedgang til besøgscentret giver vi de besøgende en unik rejse 'ned gennem klintens lag'. Det er en original tanke, jeg glæder mig til at se udført i praksis, siger Per Røner.

Bedste sted at se asteroide-spor

Tilbage i 2014 blev Stevns Klint optaget som verdensarv, fordi 'det er det bedste sted i verden at se sporene fra den asteroide, der for 66 millioner år siden var medvirkende til at mere end 50 procent af alt liv på Jorden uddøde, også dinosaurerne.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Opførelsen af et besøgscenter og arkitektkonkurrencen er gjort mulig via en donation på 80 millioner kroner fra flere fonde. Illustration: Praksis Arkitekter

Uden for besøgscentret kommer der til at gå en sti, som løber mellem 'UNESCO-væggen', hvor man kan se alle lagene i klinten samt kystlinjen, hvor klinten toner frem.

Første spadestiktages i 2020, mens besøgscentret forventes indviet i slutningen af 2021.

Opførelsen af et besøgscenter og arkitektkonkurrencen er gjort mulig via en generøs donation på 80 millioner kroner fra fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.