Se billedet: Passager lufter badetøjet i flyveren

I februar sidste år gik en kvinde viralt, efter hun tørrede sine underbukser i flyblæseren.

Nu er der endnu en passager, der usædvanligt har valgt at lufte sit vasketøj i flyet.

En medpassager har sendt et billede til den populære Instagram-side 'Passengershaming'.

Billedet viser, at en rejsende havde valgt at bruge hovedstøtterne til at tørre sit våde badetøj.

To sæt badetøj

Der er der også masser af grunde til at have haft badetøj med ombord.

Hændelsen har angiveligt fundet sted ombord et fly fra det brasilianske selskab GOL Airlines. Dermed havde den pågældende person brug for et sidste dyp i havet eller poolen under den brasilianske sol uden at have nok tid til at tørre bikinien, inden hun måtte vende hjemad.

Billedet på Instagram-siden blev hurtigt liket over 3000 gange, og de mange kommentarer er ikke just begejstret over tørrestativet.

'Modbydeligt,' skrev en bruger.

'Der er noget, der kaldes en stor ziplock-pose, og den kan mirakuløst holde dit våde badetøj i din bagage ~ !!! Forestil dig det ~ !!!, skrev en anden.

