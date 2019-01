Se de spektakulære billeder: Verdensberømt vandfald frosset til is

Det kan godt være, at vi synes, her er koldt herhjemme, men hvis man bevæger sig over til det nordøstlige Amerika, skal man nok huske at pakke et par ekstra vanter med i bagagen.

Vinterstormen har nemlig forvandlet områderne ved Niagara Falls til en regulær dybfryser, som har fået det verdensberømte vandfald til at fryse til is.

Og naturfænomenets omdannelse til et enestående landskab af is er i den grad noget, der mest af alt minder om billederne fra en Disney-film.

Se en række af de fantastiske billeder herunder (Artiklen fortsætter under billederne):

Det er en usædvanlig oplevelse man får, hvis man besøger det verdensberømte vandfald i øjeblikket. Foto: Ritzau Scanpix

Niagara Falls er forvandlet til et unikt islandskab. Foto: Moe Doiron/Ritzau Scanpix

Det er med at huske hue og vanter, hvis man vil opleve det unikke naturfænomen. Foto: Ritzau Scanpix

To personer fundet døde i nationalpark

Så koldt er det

Ifølge CNN er vinden så stærk og temperaturen så lav i det nordøstlige Amerika, at det de seneste dage har føltes som mellem -5 til -20 grader i New England, og det ser ikke ud som om, at det bliver varmere i den kommende tid:

- Bølgerne med kold luft vil fortætte de næste uger, fortæller CNN's meteorolog, Michael Guy.

Niagara Falls består af tre vandfald på St. Lawrence-floden beliggende ved den internationale grænse mellem den canadiske provins Ontario og den amerikanske stat New York.

Horseshoe Falls er det største og mest berømte vandfald. De to andre vandfald hedder American Falls og Bridal Veil Falls.

Vandfaldet er frosset til is. Moe Doiron/Ritzau Scanpix

Du kan se flere unikke billeder af Niagara Falls ved at klikke dig igennem billedgalleriet.

Se også: 14-årig pige styrtet i døden ved turistattraktion