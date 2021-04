Se de vilde billeder af Londons nye svævende pool

Mellem to skyskrabere i det sydvestlige London svæver en 25 meter lang svømmepøl. Med udsigt til den amerikanske ambassade kan der svømmes rundt i verdens største fritstående akrylbassin. Poolen har glas hele vejen rundt, og badenymfer, der tager et dyp i det arkitektoniske vidunder, har derfor fuld udsigt til hele det omkringliggende område.

Det skriver CNN.

- Når du svømmer rundt, kan du kigge direkte ned på alting. Det er ligesom at flyve, siger Brian Eckersley, ingeniøren bag poolen til CNN.

Sky Pool er resultatet af flere års udvikling, da ideen om den svævende svømmepøl allerede i 2015 var på tegnebrættet.

Med glas hele vejen rundt, er der fri udsigt fra Sky Pool. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix På tiende etage finder man den 25 meter lange udendørs pool. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix Embassy Gardens beboere kan allerede i næste måned flyde rundt i den svævende svømmepøl. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

En badetur for 8,6 millioner kroner

Mens et hop i det vilde bassin måske lokker, er der desværre kun adgang for beboere i skyskraberne Embassy Garden, hvor poolen er at finde. Eksklusiv adgang til en luksuriøs pool virker måske rimeligt, da prisen for en toværelses lejlighed i ét af de 2000 hjem i lejlighedskomplekset starter fra 8,6 millioner kroner.

Den tre meter dybe pool befinder sig 35 meter oppe i den engelske luft, og kræver 375 tons vand at fylde op, hvorfor den er det første og største fritstående akrylbassin i verden.

19. maj bliver Sky Pool individet ved en åbningsceremoni, hvor der både vil være DJ og en optræden fra synkronsvømmere.

Trods London måske ikke forbindes med badevejr, er storbyens indbyggere vilde med ekstreme pools, da historiens første 360 grader infinity pool også er i produktion i millionbyen.