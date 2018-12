Se den tåkrummende video: Flypassager 'glemmer' at opdrage sit barn

En forælder, der tillader sit barn at tegne på flysædet foran sig, bliver lagt for had i en viral video

‘Idiot’, ‘skuffende’ og ‘respektløst’.

Det er blot nogle af de gloser, der bliver kastet efter en forælder, som er blevet fanget på fersk gerning i at tillade - og endda opfordre - sit lille barn til at tegne flysæderne foran sig.

På videoen, der er blevet delt på Instagram-siden ’Passenger Shaming’, som er en profil, hvor en tidligere stewardesse deler billeder og videoer af flypassagerer, der opfører sig dårligt på flyvninger, kan man se, hvordan forælderen ligefrem skubber sit barns hånd hen til sædet, så han kan tegne på fuld knald.

Du kan se videoen herunder (artiklen fortsætter under videoen):

Folk raser

Det er uvist, hvornår videoen er taget, men den er i den grad noget, der får folk helt op i det røde felt.

Således er den blevet set knap 200.000 gange på blot to dage, mens utallige kommentarer viser, hvor rasende folk er over, at forælderen tilsyneladende 'glemmer at opdrage sit barn'.

- Nogle folk bør ikke have lov til at formere sig. Jeg kan ikke beskrive min foragt for denne ’forælder’, skriver en bruger ved navn cescaj0102.

- Jeg er stewardesse, og desværre er denne slags opførsel ret almindelig. Flyselskaber burde bandlyse denne slags mennesker for altid, skriver en anden bruger ved navn ddminer.

- Forælderen burde blive tvunget til at betale et eller andet gebyr for skader, skriver en tredje bruger.

